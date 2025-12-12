ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தனி நீதிபதிக்கு எதிராக அரசு தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட அடுக்கடுக்கான வாதங்கள்

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தனி நபரின் கோரிக்கையை ஏற்று, பொதுநல மனு போல தீர்மானிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக்கிளை
உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக்கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 12, 2025 at 1:46 PM IST

மதுரை: மனுதாரருடைய கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட இயலாது என அரசு தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபத்தை ஏற்ற வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதனின் உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி மாவட்ட ஆட்சியர், கோயில் செயல் அலுவலர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன. நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் கே.கே ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரணை நடத்தியது.

அப்போது அரசு தரப்பில், பல்வேறு வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.

இது தனிநபரின் கோரிக்கை - அரசு தரப்பு வாதம்

அதில், “திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மிகவும் பழமையானது. அங்கு கார்த்திகையன்று பாரம்பரிய இடத்தில் தீபத்தை ஏற்ற உத்தரவிடக் கோரி தனி நீதிபதி முன்பாக வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. ஆனால் அந்த மலையில் தர்காவும் உள்ளது. ஆனால் இந்த மனு பொதுநல மனுபோல் தீர்மானிக்கப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுவில், மனுதாரர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை எழுப்பியிருந்தார். மனுதாரருடைய கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட இயலாது.

முதலில் 72 ஆண்டுகளாக உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில்தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அப்போது எந்த பிரச்சினையும் இல்லை. 1912ஆம் ஆண்டு இதுகுறித்த பிரச்சினை எழுந்தது. அதன் தீர்ப்பானது 25.08.1923 அன்று வழங்கப்பட்டது. அதில் தீபமேற்றுவது தொடர்பாக ஏதும் கோரப்படவில்லை. அதன்பிறகு ஆண்டுதோறும், உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில் தீபமேற்றப்படும். இந்த ஆண்டும் அதுவே பின்பற்றப்பட்டது” என்று திருப்பரங்குன்றம் கோயில் பின்னணி குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து தற்போதைய வழக்கு குறித்து மேலும் அரசு தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது. அதில், “ராமரவிக்குமார் எனும் மனுதாரர் கோயில் நிர்வாகமோ அல்லது அவரோ தீபத்தூணில் தீபமேற்ற அனுமதிக்கக் கோரி வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இது தனிநபரின் கோரிக்கை. அந்த கோரிக்க நிராகரிக்கப்பட்டதால், அவர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார். ஆனால் திருப்பரங்குன்றம் மலை தொடர்பான முந்தைய தீர்ப்புகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்” என்று கூறப்பட்டது.

சர்வே தூண் தானா? - நீதிபதிகள் கேள்வி

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இருக்கும் தூண் குறித்தும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் எடுத்துரைத்தார்.

“உச்சி பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் ஏற்றுவதால் எந்த பிரச்சினையும் எழவில்லை. திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஒரு இடத்தில்தான் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இருப்பது தீபத்தூண் அல்ல” என்று கூறப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதிகள் தரப்பில், “திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தூண் சர்வே தூண் தான் என்று உறுதி செய்து உள்ளீர்களா?” என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

அதற்கு அரசு தரப்பில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் உள்ளது சர்வே கல்தான் என பிரதிவாதம் முன்வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, பல்வேறு ஆண்டுகளாக பின்பற்றிவரும் நடைமுறையே இந்த ஆண்டும் பின்பற்றப்பட்டதாகவும், மோட்ச தீபம் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் உள்ள தீபத் தூணில்தான் ஏற்றுவது வழக்கம் என்றும் கூறப்பட்டது.

தர்காவை தகர்க்க திட்டம் - அரசு தரப்பு

மேலும் சிலர் சிக்கந்தர் தர்காவை இடம் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமெனவும், தகர்க்க வேண்டுமெனவும் துண்டறிக்கை வெளியிட்டனர். அப்போது, 2005 ஆம் ஆண்டு தர்கா மற்றும் கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் அமைதிப் பேச்சு வார்த்தை அழுத்தத்தின் அடிப்படையிலேயே நடைபெற்றது. அதனை தனி நீதிபதி தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என அரசு தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, மனுதாரர் மனுவை உள்நோக்கத்துடன் தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், இந்து முன்னணியின் கருத்தையே மனுதாரர் வலியுறுத்தி உள்ளார் என்றும், மலை உச்சியில் உள்ளது தீபத்தூண் தான் என்பதற்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை எனவும் அரசு தரப்பில் வாதம் செய்யப்பட்டது.

தனிநீதிபதி கூறுவது ஏற்புடையதா? - அரசு தரப்பு

தொடர்ந்து அரசு தரப்பில் சமீபத்திய தீர்ப்பு குறித்த வாதங்களும் முன்வைக்கப்பட்டன. அதில், “இந்த பிரச்சினை வரலாற்றுடன் தொடர்புடையது. ஆனால் மனுதாரரின் தனிப்பட்ட கோரிக்கை பொதுநல வழக்கு போல விசாரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் நிர்வாகம் தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற மறுத்ததால் மனுதாரருக்கு தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளேன் என தனி நீதிபதி கூறுவது ஏற்புடையதா? என அரசு தரப்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

மேலும், “இந்த பதட்டமான சூழ்நிலையில் நாம் முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழலில் உள்ளோம். மூன்று நாட்களில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்து எவ்வாறு நாம் முடிவு எடுக்க முடியும்? திருப்பரங்குன்றம் மலையை சுற்றி தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென்றால் கோயில் நிர்வாகத்திடம் அனுமதி பெற வேண்டும். இது இந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அப்படி வேறு இடத்தில் தீபம் ஏற்றவேண்டும் என்றால், இந்து சமய விதிகளுக்கு உட்பட்டு, முறையாக அனுமதி பெற்று தேவஸ்தானமே இடத்தை மாற்றலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இடம் தர்கா மற்றும் நெல்லித்தோப்பு பகுதிகளிலிருந்து 15 மீட்டருக்கு அப்பால் இருக்க வேண்டுமென முந்தைய உத்தரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற வழக்கில் அரசு அதிகாரிகளுக்கு கடும் உத்தரவு பிறப்பிக்க இயலாது. தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் ஆகம விதிகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஆகம விதிகளை மீறி தீபம் ஏற்ற கோயில் நிர்வாகம் உத்தரவிட முடியாது. தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றினால் தேவையற்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும்” என அரசு தரப்பில் பல்வேறு கோணங்களிலும் கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த வழக்கைத் தொடர்ந்து கடந்த ஒன்பதாம் தேதி, தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு கூடுதல் தலைமை காவல்துறை இயக்குநர் ADGP ஆகியோரை, அவமதிப்பு வழக்கில் காணொளியில் ஆஜராக நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவையும் எதிர்த்து, தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன. மொத்தமாக தீபம் ஏற்ற பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை எதிர்த்து 26 மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன.

