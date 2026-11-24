திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வழக்கமான இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது ஏன்? கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம்
காலங்காலமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் வழக்கத்தின் படி மூலவரின் சிரசுக்கு நேர்மேல் உள்ள இடமான உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 8:38 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சித் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், பல தலைமுறைகளாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய மரபைப் பாதுகாக்கும் வகையிலேயே உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டதாக கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று (நவம்பர் 24) மாலை 6 மணியளவில் மலை மேல் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் தீப மண்டபத்தில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இது தொடர்பாக திருக்கோயில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் சண்முகசுந்தரம், துணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர் ஜி.செல்வி மற்றும் அறங்காவலர்கள் சி.ராஜபாண்டியன், க.அழகப்பன், கே.ரெஜினாதேவி மற்றும் க.சித்ரா ஆகியோர் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
திருப்பரங்குன்றம், சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில் தமிழர்களின் தொன்மையான வழிபாட்டு தலங்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்து வருகிறது. இந்த திருக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் திருவிழாக்கள், பூஜைகள், வழிபாட்டு சடங்குகள் மற்றும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா ஆகியவை பல தலைமுறைகளாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் சமய மரபுகள், பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் ஆகம விதிகளின் அடிப்படையில் நடைபெற்று வருகின்றன.
குறிப்பாக திருக்கோயிலில் காலங்காலமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் வழக்கத்தின் படி மூலவரின் சிரசுக்கு நேர் மேல் உள்ள இடமான மலை மேல் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. இத்தகைய நீண்டகாலத் தொடர்ச்சியான வழிபாட்டு நடைமுறைகள், சமய சடங்குகள், ஆகம விதிகள் ஆகியவை திருக்கோயிலின் தனித்துவமான சமய அடையாளங்களாக கருதப்படுகின்றன.
எனவே நமது திருக்கோயிலில் காலங்காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் மரபுகள், பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள், ஆகம விதிமுறைகள் மற்றும் நிலை பெற்ற வழிபாட்டு நடைமுறைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவை. அவற்றின் வரலாற்றுத் தொடர்ச்சி மற்றும் சமய முக்கியத்துவம் கொண்ட ஆவணங்கள், ஆகமச்சான்றுகள் மற்றும் ஸ்தானிகர்களின் கருத்துகளின் அடிப்படையில், வழக்கமாக தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்திலேயே இந்த ஆண்டும் தீபம் ஏற்றுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து திருக்கோயில் மரபு மற்றும் பழக்க வழக்கங்களை நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வது என்றும், இத்திருக்கோயில் அறங்காவலர் குழு ஒருமனதாக முடிவு செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.
மேற்கண்ட அறங்காவலர் குழு தீர்மானத்தின் படி இத்திருக்கோயில் திருக்கார்த்திகை மகாதீபமானது இத்திருக்கோயில் மூலவரின் சிரசுக்கு நேர் மேல் உள்ள இடமான மலை மேல் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில் இன்று 24.11.2026 மாலை 6 மணி அளவில் ஏற்றப்பட்டது.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.