திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரம்: மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுமாவிநாதன் அளித்த உத்தரவு தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த மேல்முறையீடு மனுவை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கடந்த டிசம்பர் மாதம் தள்ளுபடி செய்தது.
Published : March 16, 2026 at 6:12 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணையை மதுரை உயர் நீதிமன்ற அமர்வு நாளைக்கு ஒத்திவைத்தது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என கோரி மதுரை எழுமலையைச் சேர்ந்த ராம ரவிக்குமார் என்பவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு விசாரணையில் தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். இந்த நிலையில், மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றினால், மதரீதியான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் அபாயம் இருந்தாக குறிப்பிட்டு, மதுரை ஆட்சியர் 144 தடை உத்தரவை பிறப்பித்தார். கடந்த கால சம்பவங்களின் அடிப்படையில் வன்முறை ஏற்படாமல் தடுக்கவும், பொது அமைதி மற்றும் பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் ஏற்பாடாமல் இருக்கவும் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பதாக ஆட்சியர் விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
அதிகாரிகள் மீது வழக்கு
நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது. மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் உட்பட மதுரை காவல் ஆணையர், துணை ஆணையர், கோயில் செயல் அலுவலர் ஆகியவர்கள் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. சட்டம் ஒழுங்கு காரணமாகவே இந்த உத்தரவுகள் பிறக்கப்பட்டதாக கூறி அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனையன்ற மன்னிப்பு கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கில் மதுரை மாவட்ட அரசு அதிகாரிகள் மீது பல்வேறு உத்தரவுகளை நீதிபதி பிறப்பித்திருந்தார். அந்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் ஆணையர் உள்ளிட்டோர் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தனர்.
மதுரை அமர்வு விசாரணை
இந்த வழக்குகள் இன்று (மார்ச் 16) நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதி ராமன் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்க வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் ஏன் இத்தனை மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர் என கேள்வி எழுப்பினர். அரசு தரப்பில் ஒவ்வொரு முறை விசாரணையின்போது பல உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுவதால் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
புதிதாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களையும் விசாரணைக்கு எடுத்துகொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், இந்த வழக்கில் மூத்த வழக்கறிஞர் ஆஜராக கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதனை ஏற்ற நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக உத்தரவிட்டனர். தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அளித்த உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த மேல்முறையீடு மனுவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை கடந்த டிசம்பர் மாதம் தள்ளுபடி செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.