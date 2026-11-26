திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரம்: ஸ்தானிக பட்டர்கள் வீடுகளில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் வழக்கமான இடத்திலேயே கடந்த நவம்பர் 24ஆம் தேதி கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது.
Published : November 26, 2026 at 9:20 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரத்தில் இந்து அமைப்பினரின் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து நான்கு ஸ்தானிக பட்டர்கள் வீடுகளில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் வழக்கமான இடத்திலேயே கடந்த நவம்பர் 24ஆம் தேதி கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் அருகே கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டது.
ஆகம விதிகளின்படியும், பாரம்பரிய நடைமுறைகளின்படியும் ஸ்தானிக பட்டர்களின் கருத்துப்படி மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறி, கோவில் அறங்காவலர் குழு தீர்மானம் நிறைவேற்றியதாக கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் கடிதம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.
இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த ஸ்தானிக பட்டர்கள், தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக தாங்கள் எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், இதுதொடர்பாக தங்களிடம் எந்தக் கடிதமும் பெறப்படவில்லை என்றும் விளக்கமளித்தனர். மேலும், தங்களது பெயரைப் பயன்படுத்தி கோவில் நிர்வாகம் கடிதம் வெளியிட்டிருப்பது மனவேதனை அளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டு, கோவில் நிர்வாகத்திற்குக் கடிதம் அனுப்பினர்.
'ஆகம விதி எல்லாம் இடையில் வந்தது' - திருப்பரங்குன்றம் கோயில் ஸ்தானிக பட்டர் சுவாமிநாதன் #ThiruparankundramDeepam | #Thiruparankundramissue | #DeepamThoon | #Madurai | #KarthigaiDeepam | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/ulqqbKLQBH— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 26, 2026
இதற்கிடையே, கோவில் நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறங்காவலர் குழுத் தீர்மானக் கடிதத்தில் ஸ்தானிக பட்டர்களிடம் கையொப்பம் பெறுவதற்காக அறங்காவலர் குழுவினர் மற்றும் கோவில் நிர்வாக அதிகாரிகள் நேற்று முதல் பட்டர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
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இந்தத் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த பாஜகவினர் மற்றும் பல்வேறு இந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள், பட்டர்களின் வீடுகளுக்கு முன்பு திரண்டு கோஷங்களை எழுப்பிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் கோவிலைச் சேர்ந்த நான்கு ஸ்தானிக பட்டர்களின் வீடுகளுக்கும் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.