திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரமும், அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடும்
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை பாமக வரவேற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 23, 2026 at 10:49 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் வரவேற்பும், எதிர்ப்பும் தெரிவித்துள்ளன.
தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை (நவ.24) கார்த்திகை தீபம் வெகு சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. கார்த்திகை தீபத்திருநாளுக்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்து திருக்கோயில்களிலும் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகைத் தீபத்திருநாளன்று மட்டும் ஒருமுறை தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்து உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. இதையடுத்து, இவ்விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை ஒரு சில அரசியல் கட்சிகள் வரவேற்றிருக்கும் நிலையில், திமுக, விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளன.
அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடு திருப்பரங்குன்றம்
மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள திருப்பரங்குன்றம் மலை வழிபாட்டு தளம் மட்டுமல்லாது பல ஆண்டுகள் பழமையான பாண்டிய கல்வெட்டுகள், சமண படுகைகள் என இந்திய தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நினைவுச் சின்னமாக விளங்கி வருகிறது. இந்த மலையின் அடிவாரத்தில் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. அதேபோல், முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடாக திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் விளங்குகிறது.
மலை உச்சி தூணின் வரலாறு
மலை உச்சியில் 14-ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அமைந்துள்ளது. இதற்கு அருகாமையில் ஒரு பழமையான கல் தூண் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கார்த்திகை தீபத்திருநாளன்று திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் தீபமானது ஏற்றப்பட்டு வந்த நிலையில், மலை உச்சியில் தர்காவிற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய பழமையான கல் தூண் தான் உண்மையான தீபத்தூண் என்றும், அதில் தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என இந்து அமைப்புகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது. இதுவே திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்திற்கு முதல் புள்ளியாக அமைந்தது.
உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் தவெக
இதன் தொடர்ச்சியாக திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக பல ஆண்டுகளாக பல தரப்பட்ட சட்ட போராட்டங்களானது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சட்டப் போராட்டத்தின் அடிப்படையில் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும், ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருகின்றன.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரத்தில் பாஜக- அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை வரவேற்றுள்ள நிலையில், திமுக, விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இதில் தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாடு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராகவே உள்ளது.
கடவுள் முருகனுக்கு வெற்றி
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை பாஜக பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் உச்சநீதிமன்றம் நவம்பர் 20- ஆம் தேதி வழங்கிய இடைக்கால உத்தரவை வரவேற்றுள்ள பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், இது பக்தர்களின் நீண்டகால எதிர்பார்ப்புக்குக் கிடைத்த தீர்வு எனவும், உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு கடவுள் முருகனுக்கு கிடைத்த வெற்றி எனவும் வரவேற்றுள்ளார். மேலும் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்திருப்பதையும் பாஜக வன்மையாகக் கண்டித்து உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மறுசீராய்வு மனுவுக்கு அதிமுக கண்டனம்
பாஜகவை போன்று அதிமுகவும், உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்காலத் தீர்ப்பை வரவேற்றதுடன், உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழ்நாடுஅரசு மறுசீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருப்பதை அதிமுக வன்மையாகக் கண்டித்துள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு உச்சநீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து கருத்து கூற முடியாது; இறுதி தீர்ப்பு வந்தவுடன் தான் கருத்து கூற முடியும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக அரசு கடுமையாகப் போராடியது
முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, இந்த விவகாரத்தில் பாரம்பரியமாகத் தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்திலேயே வழிபாடு தொடர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளது. மேலும் திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் திமுக அரசு கடுமையாகப் போராடி, தமிழ்நாட்டின் அமைதியையும், மத நல்லிணக்கத்தையும் நிலைநாட்டியது என்றும், தவெக அரசு அடுத்தக்கட்டமாக என்ன சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவுள்ளது என்பதை முதலமைச்சர் விளக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உச்சநீதிமன்றத்தில் திமுகவின் நிலைப்பாட்டைப் பின்பற்றிய தவெக
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆளும் தவெக அரசு, இந்த விவகாரத்தில் முந்தைய திமுக அரசின் சட்டரீதியான நிலைப்பாட்டையே உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்வைத்துள்ளது. தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவது பாரம்பரிய நடைமுறை அல்ல என்றும், நீண்டகாலமாக உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகிலுள்ள தீப மண்டபத்தில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது என்றும் அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது. இதன்மூலம், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தவெக அரசு மேற்கொள்ளப்போகும் நடவடிக்கை அரசியல் ரீதியாகவும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
திருமாவளவன் கருத்து
"திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவைச் செயல்படுத்தக் கூடாது என்றும், உச்சநீதிமன்ற இடைக்காலத் தீர்ப்பு வியப்பும், அதிர்ச்சியும் அளிக்கிறது! மதவாத சக்திகள் குழப்பம் ஏற்படுத்துவதற்கு இது வழிவகுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு விழிப்போடு இருக்க வேண்டும்" என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார். தவெக கூட்டணியில் விசிக அங்கம் வகிக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்த காங்கிரஸ்
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியைப் பொறுத்த வரை தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. அதன்படி, திருப்பரங்குன்றம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை என்றும், இதனை பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளும் தங்களது கொள்கைகளைத் திணிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துள்ள முடிவு சரியானது என்றும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது என்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
கவலை தெரிவித்த இடதுசாரிகள்
தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவு குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளன. ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள வழிபாட்டு முறையை மாற்றுவது மத நல்லிணக்கத்தைப் பாதிக்கக்கூடும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மறுசீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருப்பதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முழு ஆதரவை அளிப்பதாவும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
பழைய நடைமுறையையே அரசு பின்பற்ற வேண்டும்
தமிழ்நாட்டில் சமூக நல்லிணக்கத்தை நிலைநாட்டும் கடமை அனைவருக்கும் உள்ளது; காலம் காலமாக திருப்பரங்குன்றம் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் உள்ள தீப மண்டபத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றுவதையே இந்த ஆண்டும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை தமிழ்நாடு அரசு கடைபிடிக்க வேண்டும்; இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்துள்ள மறுசீராய்வு மனுவை வரவேற்பதாகவும், தீபம் ஏற்றுவதற்கு எதிரான மனநிலையில் நாங்கள் இல்லை என்றும் தமிழ்நாடு அனைத்து இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு தடையாக இருக்கக்கூடாது
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை முழு மனதுடன் வரவேற்பதாகவும், அங்கு தீபம் ஏற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தடையாக இருக்கக்கூடாது எனவும், புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை வரவேற்றும், உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக, தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டையும் மதிமுக கொண்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகைத் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவு, தமிழ்நாடு அரசியலில் மத நல்லிணக்கம் மற்றும் வழிபாட்டு உரிமை குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
நாளைய தினம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக அரசு எடுக்கப்போகும் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை, இந்த விவகாரத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு மற்றும் மத நல்லிணக்கத்தைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.