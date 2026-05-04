திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில்
Published : May 4, 2026 at 3:11 AM IST

மதுரை (திருப்பரங்குன்றம்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் திருப்பரங்குன்றம் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி மக்களிடையே வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. மேலும் இத்தொகுதியில் முருகனின் முதல் படை வீடான சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் அமைந்துள்ளதால் சுற்றுலா மற்றும் சிறு வணிகம் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக அமைந்துள்ளது.

இந்தத் தொகுதியில் 1,52,389 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,58,980 பெண் வாக்காளர்களும், 31 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 3,11,400 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் 81.41 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 73.50 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. மக்களின் கவனம் பெற்ற தொகுதியான திருப்பரங்குன்றத்தில் இம்முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் ராஜன் செல்லப்பா, திமுக சார்பில் கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி, நாதக சார்பில் முனைவர் சத்யா தேவி, தவெக சார்பில் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. கடந்த முறை அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ராஜன் செல்லப்பா, திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொன்னுத்தாயை 29,489 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்

அதன் காரணமாக அதிமுகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் திருப்பரங்குன்றத்தில் வெற்றி பெற திமுகவினர் தீவிரமான தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

மிகவும் பழமையான சட்டமன்ற தொகுதியான திருப்பரங்குன்றம் கடந்த 1957ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதுவரை நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் 5 மூறை திமுகவும், 2 மூறை காங்கிரஸ் கட்சியும், 9 முறை அதிமுகவும், ஒரு முறை தேமுதிகவும் வென்றுள்ளது.

தற்போது திமுக சார்பில் களமிறக்கப்பட்டுள்ள கிருத்திகா தங்கப்பாண்டியைக் காட்டிலும் அதிமுகவின் ராஜன் செல்லப்பா தொகுதி மக்களிடம் நல்ல செல்வாக்கை பெற்றுள்ளார். அதிமுக கூட்டணி பலத்தின் காரணமாக இந்த முறையும் திருப்பரங்குன்றம் அதிமுக வசம் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021 ராஜன் செல்லப்பா அதிமுக
2016 (இடைத்தேர்தல்) ஏ.கே.போஸ் அதிமுக
2011 ஏ.கே.டி.ராஜா தேமுதிக

