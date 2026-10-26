"தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோலால் கார் பழுது"- பாதிக்கப்பட்டவர் பேட்டி
சம்மந்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க்கிற்கு சென்று தண்ணீர் பாட்டிலில் பெட்ரோல் நிரப்பியுள்ளார். அதில் பெட்ரோலுடன் தண்ணீர் கலந்திருப்பது உறுதியானது.
Published : October 26, 2026 at 8:25 PM IST
திருவள்ளூர்: திருநின்றவூரில் தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் நிரம்பியதால் கார் பழுதானதாகவும், இழப்பீடு கோரி நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் சம்மந்தப்பட்ட பெட்ரோல் நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடரவுள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவரும், வழக்கறிஞருமான அலோசியஸ் பென் ஆலிவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடியை அடுத்த பட்டாபிராமைச் சேர்ந்தவர் அலோசியஸ் பென் ஆலிவர் (வயது 38). இவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த அக்டோபர் 1-ம் தேதி திருநின்றவூர் அருகே நெமிலிச்சேரியில் உள்ள பாரத் பெட்ரோல் பங்க்கில் ரூபாய் 1,500-க்கு பெட்ரோல் நிரப்பியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, காரில் பயணித்துள்ளார்.
பெட்ரோல் பங்க்கில் இருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே, அதாவது சென்னை வெளிவட்டச் சாலையில் கார் பழுதாகி திடீரென நின்றுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, வழக்கறிஞர், கார் மெக்கானிக்கை தொலைபேசியில் அழைத்து, தான் இருக்கும் இடத்திற்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார்.
இதையடுத்து, விரைந்து வந்த மெக்கானிக், காரை பரிசோதித்துள்ளார். அதில், பெட்ரோலுடன் தண்ணீர் கலந்திருப்பதை அவர் கண்டுபிடித்தார். இதையடுத்து, வழக்கறிஞரிடம் காரில் உள்ள பெட்ரோலில் தண்ணீர் கலந்துள்ளது. அதனால் தான் கார் பழுதாகி நின்றுள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த வழக்கறிஞர் அலோசியஸ் பென் ஆலிவர், சம்மந்தப்பட்ட பாரத் பெட்ரோல் பங்க்கிற்கு சென்று தண்ணீர் பாட்டிலில் பெட்ரோல் நிரப்பியுள்ளார். அதில் பெட்ரோலுடன் தண்ணீர் கலந்திருப்பது உறுதியானது. அத்துடன், பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர்களுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவரை சமாதானம் செய்த பெட்ரோல் பங்க் நிர்வாகம், அவரது காரை பழுது பார்த்து தருவதாகக் கூறியது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, வழக்கறிஞரின் கார் பழுது பார்க்கப்பட்டு 15 நாட்களுக்கு பிறகு ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, அந்த காரில் வழக்கறிஞர் வடபழனி வரை சென்றுள்ளார். அப்போது, காரில் இருந்து பெட்ரோல் சாலையில் கசிந்துள்ளது. இதனால் கார் தீப்பிடித்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் காரை சாலையிலேயே நிறுத்தியுள்ளனர். உடனடியாக காரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர். இதுகுறித்து, பெட்ரோல் நிர்வாகத்திடம் அவர் தெரிவித்த போது, அலட்சியமாகப் பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த வழக்கறிஞர் அலோசியஸ் பென் ஆலிவர், "எனது காரைப் பழுதுப் பார்த்து தருவதாக சம்மந்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க்கின் உரிமையாளர் பிரகாஷ் கூறினார். எனது காரின் மதிப்பு ரூபாய் 11 லட்சம் ஆகும். காரின் பழுதை சரி செய்துக் கொடுக்கக் காலதாமதம் செய்தனர். இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டேன்.
மீண்டும் கார் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வடபழனி சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது பெட்ரோல் கசிந்ததால் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு வெளியேறினேன். இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் நிரப்பியதற்கான ஆதாரமும், தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் நிரம்பியதால் காரில் பழுது ஏற்பட்டதற்கான ஆதாரமும் உள்ளது. எனவே, முறையான புகார் அளித்து நுகர்வோர் ஆணையத்தில் இழப்பீடு கோரி வழக்கு தொடரவுள்ளேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.