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நீட் ஒழிப்பு விவகாரத்தில் தவெக அரசு இரட்டை வேடம்: திருமுருகன் காந்தி கடும் தாக்கு

"எந்த அமைச்சரை நீக்க வேண்டும் என மாணவர்கள் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவருக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது மாணவர்களை அவமானப்படுத்தும் செயல்"

செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திருமுருகன் காந்தி
செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திருமுருகன் காந்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 3:32 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வு ஒழிப்பு விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு இரட்டை வேடம் போடுவதாக மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக் கோரியும், டெல்லியில் மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதை கண்டித்தும் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகமான சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிடும் போராட்டம் மே 17 இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தலைமையில் நடைபெற்றது.

சாஸ்திரி பவன் முற்றுகையிடப்படுவதை தடுப்பதற்காக ஏராளமான போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர்.இதையடுத்து, மே 17 இயக்கத்தினர் சாஸ்திர பவன் எதிரே போராட்டம் நடத்தினர்.

அப்போது அந்த இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "நீட் தேர்வில் முறைகேடு நடந்தது தொடர்பாக நாடு முழுவதும் மோடி அரசுக்கு எதிராக பெரும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. தலைநகர் டெல்லியில் மாணவர்கள் பெரிய அளவிலான போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறார்கள்.

மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என தொடங்கிய இந்த போராட்டம், பெரும் புயலாக மாறியுள்ளது. தர்மேந்திர பிரதானுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பது, ஒட்டுமொத்த மாணவர்களையும் அவமானப்படுத்தும் விதமாக உள்ளது.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மே 17 இயக்கத்தினரின் போராட்டம்
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மே 17 இயக்கத்தினரின் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

போராடுகின்ற மாணவர்களுக்கு ஜனநாயக சக்திகள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.தமிழ்நாட்டிலும் தொடர்ந்து போராட்டம் நடந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 16 மாணவர்களை நீட் தேர்வால் இழந்திருக்கிறோம்.

தனியார் நிறுவனங்கள் லாபம் ஈட்டுவதற்காகவே நீட் தேர்வு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஒரு மாதமாக போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது மோடி என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? இதுபற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவர் பேசவில்லை. ஆனால், நேற்று இரவு அவர் கிடீரென காணொளி வெளியிட்டு உள்ளார். பிரதமர் மோடிக்கு பயம் வந்துவிட்டது. தனது ஆட்சி தொடருமா என்ற பயம் வந்துவிட்டது.

நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தவெக அரசு வெளியே சொல்கிறது. ஆனால், நீட் தேர்வுக்கு ஆதரவு அளிப்பது போல செயல்பட்டு வருகிறது. நீட்டை எதிர்த்து போராடும் மாணவர்கள் மீது காவல்துறை அடக்குமுறையை பிரயோகிப்பது பற்றி தவெக அரசு ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?

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இந்த விவகாரத்தில் தவெக அரசு இரட்டை வேடம் போடுகிறது. தமிழ்நாட்டு சட்டப்பேரவையில் போடப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாகவே மாணவர்கள் போராடுகிறார்கள். அதனை அடக்குவது சட்ட விரோதமானது. உடனடியாக தவெக அரசு மாணவர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறையை நிறுத்த வேண்டும்.

மெரினாவில் போராட்டம் நடத்த தவெக அரசு ஏன் அனுமதி மறுக்கிறது. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது GEN Z புரட்சிக்கு தயாராக வேண்டும் என விஜய் என கூறினார். இப்பொழுது அவர்கள் தயாராகி விட்டார்கள்.எதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று அமைச்சர்களுக்கும், அரசுக்கும் தெரிய வேண்டும்.

உங்கள் கட்சி தலைவருடைய (முதலமைச்சர் விஜய்) திரைப்படக் கொண்டாடத்தை தனியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்களுக்காக வேலை பார்ப்பதற்காகதான் அவர்கள் உங்களை சட்டமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள்.

டெல்லியில் மாணவர்கள் போராடுவதற்கு பாஜக அரசே இடம் கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால், நீட்டை எதிர்க்கிறோம் எனக் கூறிக்கொள்ளும் தவெக அரசு, மாணவர்கள் போராடுவதிற்கு இடம் கொடுக்க மறுக்கிறது. எனவே, சென்னையில் மாணவர்கள் போராட்டத்துக்காக ஒரு இடத்தை தவெக அரசு ஒதுக்கித் தர வேண்டும்" என திருமுருகன் காந்தி வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

திருமுருகன் காந்தி
நீட் ஒழிப்பு போராட்டம்
CM VIJAY NEET
MAY 17
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