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அம்மோனியா வாயுக் கசிவு விபத்து: உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வழங்க திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

விபத்து ஏற்பட்ட பிறகு நிவாரணம் வழங்குவதை விட, முன்கூட்டியே தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதே சிறந்த நிர்வாகமாக இருக்கும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 2:57 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: அம்மோனியா வாயுக் கசிவு விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு தலா 10 லட்ச ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டுமென திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் வழக்கறிஞர் அலுவலக திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசுகையில், ”அம்மோனியா வாயு கசிவு விபத்தில் முதலில் உயிரிழந்த இரண்டு பேரின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ.2 லட்சம் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளதால், உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.

மேலும், மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அனைவருக்கும் உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சையும், அவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடும் வழங்கப்பட வேண்டும். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களில் கல்வித் தகுதி பெற்றவர்களுக்கு அரசு வேலை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுபோன்ற பேரிடர் சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாத வகையில், தொழிற்சாலைகளில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும், விபத்து ஏற்பட்ட பிறகு நிவாரணம் வழங்குவதை விட, முன்கூட்டியே தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதே சிறந்த நிர்வாகமாக இருக்கும்” என்றார். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு குறித்த அரசு அறிவித்துள்ளது குறித்து பேசிய திருமாவளவன், “தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது.

தற்போது பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கான விவரங்கள் ஏற்கனவே தனித்தனியாக கணக்கெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் (OBC), முற்படுத்தப்பட்டோர், மற்றும் முன்னேறிய சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்களையும் உள்ளடக்கிய முழுமையான சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு. பட்டியல் இன மக்களுக்கான சமூக-பொருளாதார கணக்கெடுப்பும் (Socio-Economic Survey) தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

அந்த கணக்கெடுப்பிற்கு மத்திய அரசின் அனுமதி அல்லது வழிகாட்டுதல் அவசியமில்லை. மாநில அரசுக்கு அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி இந்த கணக்கெடுப்பை நடத்த முடியும். சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மக்களை துல்லியமாக அடையாளம் காணவும், அரசின் நலத்திட்டங்கள் உண்மையான பயனாளிகளை சென்றடையவும் சமூக-பொருளாதார கணக்கெடுப்பு அவசியம்” என வலியுறுத்தினார்.

சமூக வலைத்தளங்களில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி குறித்த ஆதரவு, எதிர்ப்பு கருத்துக்கள் பரவி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்த கருத்து தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், "அரசியலில் கட்சிகளின் இருப்பையும், எதிர்காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு யுக்திகள் வகுக்கப்படுவது இயல்பானது. திராவிட அரசியலின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு திமுகவும், அதிமுகவும் ஏன் இணைந்து செயல்படக்கூடாது என்ற கேள்வியை அவர் எழுப்பியிருக்கலாம் என கருதுகிறேன்” என தெரிவித்தார்.

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தமிழ்நாடு அரசு அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் தான் கடன் பெற்றுள்ளது என முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்திருப்பது குறித்து பேசிய திருமாவளவன், ”கடந்த ஆட்சியின் போது இருந்த பொருளாதார நிலைமை குறித்து மக்களுக்கு விளக்க வேண்டிய அவசியம் தற்போதைய அரசுக்கு இருந்தது. அரசு வெளியிட்டுள்ள வெள்ளை அறிக்கையின் நோக்கம், முந்தைய ஆட்சியில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடியை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதோடு, தேர்தல் வாக்குறுதிகளை உடனடியாக நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்களையும் விளக்குவதாகும்” என்று கூறினார்.

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THIRUMAVALAVAN
அம்மோனியா வாயுக் கசிவு விபத்து
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