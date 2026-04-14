பாஜகவுக்கு சாதகமாக செயல்படும் விஜய்; திருமாவளவன் சாடல்
விஜய்யின் அரசியல் நடவடிக்கைகள், வியூகம் அதிமுக மற்றும் பாஜகவிற்கு மேலும் வலு சேர்க்கிறது என்று திருமாவளவன் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : April 14, 2026 at 8:03 PM IST
சென்னை: விஜய் திமுகவை எதிர்க்கிறோம் என்ற பெயரில் அதிமுக, பாஜகவுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் குற்றஞ்சாட்டினார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை, அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் சென்னையில் இன்று (ஏப்.14) வெளியிட்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் இருமொழிக் கொள்கை அவசியம், ஆணவக் கொலைகளைத் தடுத்திட சிறப்பு சட்டம், மருத்துவம், கல்வித் துறையில் கூடுதல் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும், மகளிருக்கு 50% இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் விசிகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, கருத்தியல் அடிப்படையில் சமூக மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறோம். ஆனால், பாஜக சமூகத்தை பழமைவாதத்திற்குக் கொண்டு செல்ல நினைக்கிறது. 'ஒரே தேசம், ஒரே பண்பாடு' என திட்டமிட்டு மாற்ற நினைக்கிறது. பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு, நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறையை முன்வைத்து நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தை பாஜக நடத்துகிறது. ஆனால், பல மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் சூழலில், தொகுதி மறுவரையறை விஷயத்தை கையில் எடுப்பது ஐயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
இந்த நேரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மெஜாரிட்டி இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமெனத் திட்டமிட்டு சதி செய்கின்றனர். தேர்தலுக்கு பிறகு, கூட்டத்தொடர் நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம். ஆனால், மரபுகளை மீறுகின்றனர். நாடாளுமன்றத்தில் என்ன மசோதா? என்ன விவாதம்? என்ற விவரங்கள் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை.
அதேபோல, தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை, பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அதனால்தான் தமிழக தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி என அனைவரையும் மாற்றியுள்ளனர். பாஜக பாசிச அரசு, தன் விருப்பம் போலத் தேர்தல் ஆணையத்தை வைத்து செயல்படுகிறது. அதேசமயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு அதிகாரிகள், திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் என்று நினைத்து, அவர்களை தண்டிப்பது எந்த வகையிலும் ஏற்புடையது அல்ல. இது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “விஜய் திமுகவை எதிர்க்கிறோம் என்கிற பெயரில் அதிமுக மற்றும் பாஜகவுக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார். விஜயின் அரசியல் நடவடிக்கைகள், வியூகம் அதிமுகவுக்கும் பாஜகவிற்கும் மேலும் வலு சேர்க்கிறது. இந்தத் தேர்தலில் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்பதை உணர்ந்தும், விஜய் திமுகவை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார். திமுகவை அப்புறப்படுத்திவிட்டு பாஜக அதிமுகவை அமர வைப்பது தான் என் வேலை என்ற செய்தியை விஜய் மறைமுகமாக சொல்கிறார்” என்று திருமாவளவன் குற்றஞ்சாட்டினார்.