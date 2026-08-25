நாங்கள் ஆளுங்கட்சியின் ஓர் அங்கம்; எதிர்கட்சிகளை போல பொதுவெளியில் பேச முடியாது: திருமாவளவன்

நாங்கள் ஆளுங்கட்சியின் ஓர் அங்கம்; எதிர்கட்சிகளை போல பொதுவெளியில் பேச முடியாது: திருமாவளவன்
"தவெக ஆட்சி அமைந்து 100 நாட்கள் தான் ஆகின்றன. அதற்குள் அனைத்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் ஏன் நிறைவேற்றவில்லை என்று கேள்வி எழுப்ப முடியாது" என திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : August 25, 2026 at 7:52 PM IST
சென்னை: தாங்கள் ஆளுங்கட்சியின் ஓர் அங்கமாக இருப்பதால் எதிர்க்கட்சிகளை போல தங்களால் அனைத்து விஷயங்களையும் பொதுவெளியில் பேச முடியாது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வந்த திருமாவளவன், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "பரந்தூர் மக்கள் போராட்டத்தை ஆரம்பித்த காலத்திலேயே, அவர்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சந்தித்து பேசினோம். அப்போது அவர்கள், இந்த விமான நிலையத் திட்டத்தால் தங்களின் வாழ்வாதாரமான விவசாய நிலங்கள் பறிபோய்விடும் எனத் தெரிவித்தனர்.
உடனடியாக அப்போதைய முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தோம்.
ஆனால், திட்டத்துக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு விட்டதாகவும், ஒரு சில கிராமங்களைத் தவிர மற்ற பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை பெறத் தொடங்கிவிட்டதாகவும் அப்போதைய அமைச்சர் எ.வ. வேலு தெரிவித்தார். இதனால் புதிய விமான நிலையத் திட்டத்தை ரத்து செய்வது கடினம் எனத் தெரியவந்தது.
ஆனால், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய்யோ, பரந்தூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில், புதிய விமான நிலையத் திட்டத்தை முழுமையாக கைவிட்டுள்ளார்.அதற்கு பதிலாக புதிய இடத்தை தேர்வு செய்து விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.
தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு சென்னையில் பெரிய பரப்பளவில் புதிய விமான நிலையம் தேவைப்படுகிறது என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது. எனவே, புதிய விமான நிலையத்துக்கான இடத்தை விரைந்து தேர்வு செய்து அதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அதே நேரத்தில், எந்தவொரு புதிய வளர்ச்சித் திட்டமாக இருந்தாலும் அதற்காக நிலங்களை கையகப்படுத்தும் போது அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களின் கருத்துகளை அறிந்து அவர்களின் அனுமதியை பெற வேண்டும்" என திருமாளவன் கூறினார்.
தொடர்ந்து, பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் அரசியல் காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறதே என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், "அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்குள் வெவ்வேறு கருத்துகளை தெரிவிக்கலாம். ஆனால், மாநில வளர்ச்சி மற்றும் நாட்டின் வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் இதுபோன்ற திட்டங்களில் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அதுமட்டுமின்றி, தற்போது விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியும் ஆளுங்கட்சியின் ஓர் அங்கமாக இருக்கிறது. எனவே, எதிர்க்கட்சிகளைப் போல பொதுவெளியில் அனைத்து விஷயங்களையும் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க முடியாது.
அதேநேரத்தில், ஆளுங்கட்சி அளித்துள்ள வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்த வேண்டிய கடமையும் எங்களுக்கு உள்ளது. எந்த விஷயத்தை எவ்வாறு சொல்ல வேண்டுமோ அவ்வாறு நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தவெக ஆட்சி அமைந்து 100 நாட்கள்தான் ஆகின்றன. அதற்குள் அனைத்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் ஏன் நிறைவேற்றவில்லை என்று கேள்வி எழுப்ப முடியாது. எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக கூட, புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு ஆறு மாத காலம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றுதான் கூறியது" என திருமாவளவன் நினைவூட்டினார்.