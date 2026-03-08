சாதியை சொல்லி போலீசார் அடித்தார்களா? விசாரணைக் கைதி மரணம் குறித்து திருமாவளவன் பரபரப்பு பேட்டி

சாதியை சொல்லி போலீசார் அடித்தார்களா? விசாரணைக் கைதி மரணம் குறித்து திருமாவளவன் பரபரப்பு பேட்டி
Published : March 8, 2026 at 8:29 PM IST
சென்னை: மானாமதுரையில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் ஆகாஷ் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக பல்வேறு அதிர்ச்சி தகவல்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் ஆகாஷ் (26) என்ற இளைஞர், போலீஸ் விசாரணையில் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவனிடம் அவரது பெற்றோரும், உறவினர்களும் பேசினர்.
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், '' சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஆகாஷ் என்ற இளைஞரை சாதாரண அடிதடி வழக்கு என்று கூறி காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். முன்னதாக அவரது பெற்றோரையும் பிடித்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று, ''உன் மகனை அழைத்து வா'' என அச்சுறுத்தி உள்ளனர்.
அதன் பிறகு ''உங்கள் மகன் கிடைத்து விட்டான்'' எனக்கூறி பெற்றோரை வீட்டிற்கு அனுப்பி உள்ளனர். அதற்கு அவர்கள், ''எனது மகன் எங்கே?'' என கேட்ட போது, ''உங்கள் மகன் வீட்டிற்கு வருவான்'' என போலீசார் கூறி உள்ளனர். அதன் பிறகு, ஆகாஷை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளோம் என தெரிவித்த போலீசார், அவனுக்கு மாற்று உடை வேண்டும் என பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
'தைரியம் வந்து விட்டதா?'
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு ஓடியுள்ளனர். ஆனால், ஆகாஷை அங்கிருந்து மதுரைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர் மதுரை மருத்துவமனைக்கு சென்று ஆகாஷை பார்த்துள்ளனர். அப்போது ஆகாஷ் தனது பெற்றோரிடம், போலீசார் என்னை சாதியை சொல்லி அடித்ததாக கூறியுள்ளார். மேலும், என் உடம்பிலிருந்து ரத்தத்தை எடுத்தார்கள் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இளைஞரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றது ஏன், பின்னர் அவர் உயிரிழந்தது ஏன் ஆகிய கேள்விகள் எழுவது இயல்புதான். ஆனால், காவல்துறை அதற்கு உரிய விளக்கத்தை அளிக்கவில்லை. எனவே தமிழ்நாடு அரசு இதில் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இளைஞரின் குடும்பத்திற்கு நீதி கிடைக்க ஆவணம் செய்ய வேண்டும்" என திருமாவளவன் கூறினார்.
'புலியை பார்த்து பூனை சூடு போடுகிறது'
அதனை தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை குறித்து பேசிய திருமாவளவன், ''தொடர்ச்சியாக மக்களுக்கு இலவசங்களை வழங்குவேன் என அறிவிப்பது புலியை பார்த்து, பூனை சூடு போட்டுக் கொள்ளும் என்ற கதையைப் போல தான் இருக்கிறது.
திமுக கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது. பல்வேறு நலத்திட்டங்களை திமுக அரசு நிறைவேற்றி வருகிறது. மகளிர் நலன் கருதி புதிய திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. இதனை எதிர்கொள்வதற்காக இத்தகைய வாக்குறுதிகள் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தான் நான் கருதுகிறேன். இது எந்த வகையிலும் திமுக கூட்டணியின் செல்வாக்கை பாதிக்காது. நாங்கள் இன்னும் திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சு வார்த்தையை முடிக்கவில்லை. பேச்சுவார்த்தையில் இறுதி முடிவு எடுக்கும் போது எங்களிடம் கேள்விகளை கேட்கலாம்'' என்றார்.