ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்றிய பாஜக அரசு ஓரவஞ்சனை செய்கிறது: திருமாவளவன் பேட்டி

ஆளும் பாஜகவிற்கு நாடாளுமன்றத்தை நடத்துவதற்கே விருப்பமில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன்
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 12:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மத்தியில் ஆளும் ஒன்றிய அரசு பாஜக ஆளாத மாநிலங்களுக்கு ஓரவஞ்சனை செய்கிறது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து டெல்லி புறப்பட்டார். முன்னதாக சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "ஆளும் பாஜகவிற்கு நாடாளுமன்றத்தை நடத்துவதற்கே விருப்பமில்லை. தற்போது நடைபெறும் கூட்டத் தொடரில் ஆளும் கட்சியினர் அடாவடித்தனமாக நடந்து கொள்கின்றனர்.

மக்களவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரை பேச அனுமதிக்கவில்லை. நூல்களில் இருந்தும் இதழ்களில் இருந்தும் மேற்கோள் காட்டி பேசுவது நாடாளுமன்றத்தில் வழக்கமான ஒன்று தான். ஆனால், மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசும் போது போது வெளியிடப்படாத ஒரு நூலை மேற்கோள் காட்டி பேசக் கூடாது என்று கூறி அவரை பேச விடாமல் தடுத்து நிறுத்தி விட்டனர். இதனால் கடந்த வாரம் முழுவதும் நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையை அவர்கள் நடத்த விடவில்லை.

இந்த வாரமும் அதே நிலை நீடிக்கும் என நாங்கள் கருதுகிறோம். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பேசவதற்கான சூழல் அமைந்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்காதது குறித்து கேள்வி எழுப்புவோம். உரிமைக் குரல் எழுப்புவோம். தமிழ்நாட்டிற்கு கல்வி உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதியை இன்னும் ஒதுக்காமல் இழுத்து அடித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: விசாரணைக்கு சென்ற போலீசார் மீது சரமாரி தாக்குதல் - 5 இளைஞர்கள் கைது

அதே போல் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் மாநில வாரியாக கணிசமான தொகையை ஒதுக்கீடு செய்யும் போது, தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நிதி எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை. தமிழ்நாடு மீது ஏன் இந்த ஓரவஞ்சனை என்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்புவோம். பாஜக ஆளாத பிற கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை திட்டமிட்டு ஒன்றிய பாஜக அரசு வஞ்சித்து வருகிறது. நிதிகளை ஒதுக்காமல் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை புறக்கணித்து வருகின்றது. ஒன்றிய அரசால் புறக்கணிக்கப்படும் மாநிலங்கள் வரிசையில் தமிழ்நாடும் உள்ளது. அதே போல் எதிர்க் கட்சிகள் ஆட்சி புரிந்து வரும் மேற்கு வங்கம், கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் தெலங்கானா போன்ற மாநிலங்களுக்கும் ஒன்றிய பாஜக அரசு ஓரவஞ்சனை காட்டுகிறது" என திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டினார்.

TAGGED:

பாஜக அரசு ஓரவஞ்சனை காட்டுகிறது
பாஜக அரசு
திருமாவளவன் பேட்டி
THIRUMAVALAVAN PRESS MEET
THIRUMAVALAVAN PRESS MEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.