ஒரு சில தொகுதிகளில் விசிக நிர்வாகிகள் தேர்தல் பணியாற்றவில்லை - திருமாவளவன் வேதனை

மிக குறைவான இடங்களையே நாம் பெறும்போது, புதிய ஆட்களுக்கும் நாம் வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை புறந்தள்ள முடியாது என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
Published : May 2, 2026 at 3:53 PM IST

சென்னை: தேர்தலில் களப்பணி ஆற்றிய கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்த திருமாவளவன், சிலர் தேர்தல் பணியாற்றவில்லை என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நிறைவடைந்து வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தயாராக உள்ள நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் சமூக வலைதளத்தில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில், “நமது கட்சியின் சார்பில் அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பணிக் குழு நியமனம் செய்யப்பட்ட நிலையில், நிறைய தோழர்கள் தொகுதி வாரியாக சிறப்பாக தேர்தல் பணியை செய்துள்ளனர். ஒரு சில தொகுதிகளை தவிர, இது தொடர்பான தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன.

நாம் போட்டியிடாத பிற தொகுதிகளிலும் நமது தோழமைக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக தேர்தல் பணியாற்றும்படி வலியுறுத்தி இருந்தேன். ஆனால் ஒரு சில தொகுதிகளில் தோழர்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து, பணியாற்றவில்லை என தகவல்கள் வந்துள்ளன. இது குறித்த தகவல்களும் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. தேர்தலில் களப்பணி ஆற்றிய அத்தனை தோழர்களுக்கும் பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சட்டமன்றத் தேர்தல் எனும் போது, ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் பலர் பொதுத் தொகுதிகளில் தங்களுக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்ப்பதும், அவ்வாறு வாய்ப்பு கிடைக்காத போது ஏமாற்றம் அடைவதும் ஒரு தொடர்கதையாக இருந்து வருகிறது.

ஆகவே பொதுத்தொகுதிகள் மட்டுமல்லாது பெரும்பாலான தொகுதிகளிலும் நாம் வேட்பாளர்களை மாற்றுவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. மிக குறைவான இடங்களையே நாம் பெறும் போது, புதிய ஆட்களுக்கும் நாம் வாய்ப்பு தரவேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை புறம் தள்ள முடியாது. அதிகாரத்தை நோக்கி நகர நகர முன்னணி பொறுப்பாளர்களுக்கு இடையே போட்டி வலுக்கிறது.

2001 தேர்தலில் நான் தேடித்தேடி வேட்பாளர்களை நிரப்பினேன். 2006 சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட மிக குறைவான நிர்வாகிகளே தேர்தலில் போட்டியிட்டனர். 2011 முதல் தேர்தலில் போட்டியிடும் நிர்வாகிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது. 2021 தேர்தலில் தொகுதிக்கு 10 பேர் என்ற அளவில் போட்டி அதிகரித்தது. பிரபல முகங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் கட்டாயம் எழுந்துள்ளது.

அதன் அடிப்படையிலேயே இந்த முறை எஸ்.எஸ் பாலாஜிக்கும் ஷாநவாஸுக்கும் வாய்ப்பு வழங்க முடியாமல் போனது. ஆனால் அதற்கு வெவ்வேறு காரணங்களை பலரும் சமூக ஊடகங்களில் எடுத்துச் சொன்னார்கள். அது உண்மை அல்ல” என்றார்.

தொடர்ந்து விஜய் அரசியல் குறித்து பேசிய அவர், “இந்த தேர்தலில் விஜய்க்கு வெற்றிபெற வாய்ப்பு இல்லை. திமுக, அதிமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை மட்டுமே விஜய் பெருவாரியாக பெறுவார். திமுக மற்றும் அதிமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் என்பது தமிழக அரசியல் களத்தில் எப்போதும் உள்ளன. விஜய் ஆட்சி அமைப்பதற்கும், தனித்த சக்தியாக உருவெடுப்பதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை" என்றார்.

