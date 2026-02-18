ETV Bharat / state

திமுக அரசின் மீது வெறுப்பை உருவாக்க நினைத்தால் நடக்காது - திருமாவளவன்

தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்கள் இல்லை என எதிர்க்கட்சியினர் அரசியலுக்காக பேசுகிறார்கள் என்று திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 8:45 PM IST

1 Min Read
அரியலூர்: திமுக அரசின் மீது வெறுப்பை உருவாக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சியினர் நினைக்கின்றனர். ஆனால், அது சாத்தியமாகாது என்று திருமாவளவன் எம்பி கூறினார்.

அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம், குழுவின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் ஆட்சியர் ரத்தினசாமி, காவல் கண்காணிப்பாளர் விஸ்வேஸ் பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.

அதன் பின்னர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், இந்தியா கூட்டணிக்கு தேசிய அளவில் மு.க.ஸ்டாலின் அல்லது மம்தா பானர்ஜியை தலைவராக்க வேண்டும் என உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனாவின் 'சாம்னா' நாளிதழ் தலையங்கம் வெளியிட்டுள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு அவர், '' இதுகுறித்து இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள முன்னணி தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய அளவிலான தலைவர்கள் கூடி முடிவு செய்வார்கள். நான் அதில் கருத்து சொல்ல எதுவும் இல்லை. இந்தியா கூட்டணி காலத்தின் தேவை. அது கட்டுக்கோப்பாக இருக்க வேண்டும்.

வலதுசாரிகளை எதிர்த்து நாட்டையும், மக்களையும் காப்பாற்ற, இந்தியா கூட்டணி மிக மிக தேவையான ஒன்று. எனவே, அதில் யார் தலைமை தாங்குவது அல்லது ஒருங்கிணைப்பது அல்லது முன் நின்று வழி நடத்துவது என்பது குறித்து மூத்த தலைவர்கள் தான் முடிவு செய்வர்.'' என்றார்.

ஆட்சியில் பங்கு என்பதில் விசிக-வின் நிலைப்பாடு குறித்து கேட்டதற்கு, '' ஆட்சியில் பங்கு குறித்த கேள்விக்கு 100 முறை பதில் சொல்லி விட்டேன். இன்னும் எத்தனை முறைதான் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும்?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் புதிய திட்டங்கள் இல்லை என எதிர்க்கட்சியினர் அரசியலுக்காக பேசுகிறார்கள். எப்படியாவது திமுக அரசின் மீது வெறுப்பு உருவாக வேண்டும் என்பது அவர்களின் ஏக்கமாக உள்ளது. ஆனால், அது இங்கு சாத்தியமாகாது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது.'' என்றார்.

ராகுல் காந்தி இந்தியாவிற்கு ஆபத்தான மனிதர் என மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, '' பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸும் இந்தியாவிற்கு எவ்வளவு ஆபத்தான சக்தி என்பதை கட்சி சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகள் தொடர்ந்து உலகம் முழுக்க பேசி வருகின்றன. அந்த கட்சியை சார்ந்த ஒருவர், காங்கிரஸ் கட்சியையும், அதன் தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் ஆபத்தானவர் என விமர்சிப்பதற்கு நகைச்சுவைக்கு உரியது.'' என்றார்.

