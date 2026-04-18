ஈபிஎஸ் நேரடியாகவும், விஜய் மறைமுகமாகவும் பாஜக வெற்றிக்கு பணியாற்றுகிறார்கள் - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு

மாற்று அரசியல் வேண்டும் என கருதி விசிலடிப்பவர்களுக்கு வாக்குகளை செலுத்தி விடாதீர்கள். சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசியலில் இருப்பது தமிழகத்திலும், ஆந்திராவிலும் தான் இருக்கிறது என விஜயை திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக திருமாவளவன் வாக்கு சேகரிப்பு
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக திருமாவளவன் வாக்கு சேகரிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 5:32 PM IST

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி நேரடியாகவும், விஜய் மறைமுகமாகவும் பாஜக வெற்றிக்கு பணியாற்றுகிறார்கள் என திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டினார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியிருக்கிறது. அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களும் தங்கள் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கும், தங்களது கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கும் ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், சென்னை திருவொற்றியூரில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் எல். சுந்தர ராஜனை ஆதரித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், “ஒன்றிய பாஜக அரசு தொகுதி மறுவரையறை செய்வதற்கான மசோதாவை 2 நாட்களுக்கு முன்பு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது. இது குறித்த வாக்கெடுப்பு நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் அதில் பங்கேற்று 230 பேர் மசோதாவிற்கு எதிராக வாக்களித்தோம். பொதுவாக திருத்த சட்டங்களை நிறைவேற்ற நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரு பங்கு வாக்குகள் வேண்டும். ஆனால் அது கிடைக்காததால் நேற்று அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

தமிழகத்தில் பாஜகவை முழுமையாக எதிர்த்த ஜெயலலிதா போன்று இப்போது அதிமுக இல்லை. அது முழுக்க முழுக்க பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பாஜகவின் தாமரை சின்னம் மட்டுமல்லாமல் தற்போது இரட்டை இலையும் பாஜகவின் சின்னமாகவே உள்ளது. அதனால் அதிமுகவின் இரட்டை இலைக்கு அளிக்கும் வாக்குகள் பாஜகவிற்கான வாக்குகளாக தான் இருக்கும்.

மேலும் மாற்று அரசியல் வேண்டும் என கருதி விசிலடிப்பவர்களுக்கு வாக்குகளை செலுத்தி விடாதீர்கள். சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் அரசியலில் இருப்பது தமிழகத்திலும், ஆந்திராவிலும் தான் இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் இடதுசாரிகளுக்கும், வலது சாரிகளுக்கும் தான் போட்டி நிலவுகிறது. இது தெரியாமல் விஜய் அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ளார். மேலும் இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ மக்களின் வாக்குகளையும், உடனடியாக முடிவெடுத்து வாக்களிப்பவர்களின் வாக்குகளையும் திமுகவிற்கு கிடைக்க விடாமல் செய்து, அதிமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பை உருவாக்கி தருவதன் மூலம் பாஜக வெற்றி பெறவே விஜய் அரசியல் செய்து வருகிறார்.

அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமி நேரடியாகவும், விஜய் மறைமுகமாகவும் பாஜக வெற்றிக்கு பணியாற்றி வருகின்றனர்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் வேட்பாளர் தேர்வு என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. தொகுதியில் களத்தில் இருக்கும் தொண்டர்கள் தேர்வு செய்து கமிட்டிக்கு அனுப்பி அதன் பிறகு தான் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். மேலும் எல். சுந்தர ராஜன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்தாலும் அவருடைய சம்பளம் அனைத்தும் கட்சிக்கே செல்லும். தமிழகத்தில் மதவாத சக்திகளை வீழ்த்த திருவொற்றியூர் தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் வேட்பாளராக நிற்கும் எல். சுந்தர ராஜனுக்கு வாக்களியுங்கள்” என அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

