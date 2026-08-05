பட்ஜெட்டில் நல்ல அறிவிப்புகள் வெளியாகி பொதுமக்களின் பாராட்டை பெற வேண்டும் - திருமாவளவன் பேட்டி
பட்ஜெட் வெளியான பிறகே என் கருத்தை தெரிவிக்க முடியும் என்று வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 5, 2026 at 9:50 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு முதன்முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறது. அதில் நல்ல அறிவிப்புகள் வெளியாகி, பொதுமக்களின் பாராட்டை பெறவேண்டுமென திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியிலிருந்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 4) நள்ளிரவில் சென்னை திரும்பிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
மக்களுக்கான பட்ஜெட் வேண்டும்
அப்போது தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள நிலையில் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு என்ன? என்று பத்திரிகையாளர் கேட்டதற்கு, “தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு முதல்முறையாக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யவுள்ளது.
அதில் முன்கூட்டியே என்னுடைய எதிர்பார்ப்பை எவ்வாறு கூற முடியும்? எல்லாம் நல்லபடியாக அமைய வேண்டும். நல்ல அறிவிப்புகள் வெளியாக வேண்டும். பொதுமக்களின் பாராட்டைப் பெறும் வகையில் பட்ஜெட் அமைய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு” என்று கூறினார்.
உதயநிதி சர்ச்சைப் பேச்சு விவகாரம்
முன்னதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாக ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்களின் அடிப்படையில்தான் நாங்கள் கருத்து தெரிவித்தோம். அது வெட்டி ஒட்டி பரப்பப்பட்ட பொய்யான செய்தி என்றால் அதனை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு திமுகவுக்கே உள்ளது என்று திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
மேலும், “நவீன தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில், உண்மையான காணொளி எது? வெட்டி ஒட்டப்பட்ட போலியான காணொளி எது? என்பதை திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியோ அல்லது அக்கட்சியின் சிறப்பு ஊடகப் புலனாய்வு அமைப்புகளோ வெளியிட்டு தெளிவுபடுத்தலாம்.
இதுவரை ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்கள் மற்றும் விவாதிக்கப்பட்ட கருத்துகளின் அடிப்படையிலேயே எங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளோம். அவர் உண்மையில் அவ்வாறு பேசவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் அது வரவேற்கத்தக்கது பாராட்டுக்குரியது. அவர் பேசாத கருத்தை வைத்து அவதூறு பரப்பும் நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை.
சேட்டிலைட் சேனல்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஊடகங்களிலும் ஆங்கில ஊடகங்களிலும் அவர் அவ்வாறு பேசியதாகக் கூறப்படும் ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டே விவாதங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் பெண்களுக்கு எதிரான கருத்து என்ற அடிப்படையில்தான் இந்த விவகாரம் அகில இந்திய அளவில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. அது போலியான காணொளி என்று உறுதி செய்யப்பட்டால் நாங்கள் தெரிவித்த கருத்துகளைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருக்கிறோம்” என்றார்.
செய்தியாளர் தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
அவரிடம் தஞ்சாவூரில் செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற செய்தியாளர்களை திமுகவினர் சரமாரியாக தாக்கியது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, “பத்திரிகையாளர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை ஆற்றுகின்றனர். அவர்களைக் குறிவைத்து தாக்கும் கலாசாரம் தமிழகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து வருவது ஏற்புடையதல்ல.
ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிக்கும், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் இதில் பொறுப்பு உள்ளது. அவதூறு பரப்புவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சில சமூக ஊடக நிறுவனங்களும், தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களும் அவதூறு பரப்புகின்றன. அதற்காக ஒட்டுமொத்த ஊடகங்களின் மீதும் நாம் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டியதில்லை. பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்பட்டிருந்தால் அது கண்டனத்துக்குரியது” என்று பத்திரிகையாளர்கள் குறித்து பேசினார்.
தொடர்ந்து, வேகமாக சென்ற உங்கள் வாகனத்தில் ஒருவர் தொற்றிக்கொண்டு வந்தார். அவரிடம் நின்று பேசியிருக்கலாமே என்று கேட்டதற்கு, “பல நிமிடங்கள் நின்று அனைவரிடமும் பேசிய பிறகே நாங்கள் அங்கிருந்து சென்றோம். வழி நெடுக பல இடங்களில் வாகனத்தை நிறுத்தி கட்சியினரிடம் பேசியுள்ளோம். நாங்கள் விரைந்து செல்லும்போது அந்த நிர்வாகி கடைசியாக ஓடிவந்து வாகனத்தில் ஏறினார். பின்னர் அவர் இறக்கிவிடப்பட்டார். அவ்வளவுதான்.
அந்தக் காணொளியை மற்ற ஊடகங்கள் பெரிதுபடுத்தி வெளியிடுவதன் நோக்கம் என்னவென்று தெரியவில்லை. என்னுடன் வரக்கூடியவர்களின் பாதுகாப்பில் நான் எப்போதும் கவனமாக இருப்பேன். அவரை சத்தம் போட்டுத்தான் ‘நீ தொங்கக்கூடாது, இறங்கு’ என்று கூறி கீழே இறக்கிவிட்டோம்” என்று பதிலளித்தார்.