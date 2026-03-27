திமுக கூட்டணிக்குள் எந்த இழுபறியும் இல்லை - திருமாவளவன் திட்டவட்டம்
திமுக கூட்டணியில் கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படாதா என்ற எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் மீண்டும், மீண்டும் ஏமாறப் போகிறார்கள் என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : March 27, 2026 at 8:45 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணிக்குள் பிரச்சனை, இழுபறி என்று எதுவும் இல்லை என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 8 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது. இந்நிலையில் சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில், அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகள் குறித்து திமுக தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை குழுவுடன் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது, “எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவோம் என்பதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஆகிவிட்டது. முறையாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் எந்த தொகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிடுகிறது என்பதை இன்று அல்லது நாளை அறிவிப்பார். திமுகவுடன் திருப்திகரமான சுமூகமான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
எங்களுக்கு விரும்பிய தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன. நிறைய கூட்டணி கட்சிகள் இருப்பதால் நாங்கள் கேட்கும் தொதுதிகளை அவர்களும் கேட்கிறார்கள், அவர்கள் கேட்பதை நாங்கள் கேட்கிறோம் என்பது மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்து வந்தன. திமுக கூட்டணியில் கடைசி நேரத்திலும் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படாதா என்ற எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் மீண்டும், மீண்டும் ஏமாறப் போகிறார்கள். கூட்டணிக்குள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, இழுபறி என்று எதுவும் இல்லை
பத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் ஒரு கூட்டணியில் இருக்கும் போது தனித்தனியே அழைத்து பேசுகிற போது, இந்த தாமதம் ஏற்படத்தான் செய்யும். எந்த இழுபறியும் இல்லை என்பது தான் உண்மை" என்று திருமாவளவன் கூறினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி அளிக்காதது குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த தொல்.திருமாவளவன், ”தற்போது அனைத்தும் தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கும், திமுகவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. முதலமைச்சர் கையில் அந்த அதிகாரம் இல்லை” எனக் கூறினார்.
தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு குறைவான நாட்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தொகுதித் தேர்வு, வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியீடு ஆகிய பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.