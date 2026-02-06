தமிழினமே கமல்ஹாசனை பாராட்டுகிறது: தொல்.திருமாவளவன் பேட்டி
பாராளுமன்ற வரலாற்றிலேயே குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் பிரதமர் பதில் உரை ஆற்றாமல் நிறைவேற்றப்பட்டு இருப்பது தான் முதல் முறை என தொல். திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : February 6, 2026 at 12:45 PM IST
சென்னை: நிர்மலா சீத்தாராமன் பேச்சுக்கு பதிலடி தந்த கமல்ஹாசனுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் தொல். திருமாவளவன் பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்து கொண்டார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்று நள்ளிரவு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "பாராளுமன்ற வரலாற்றிலேயே குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் பிரதமர் பதில் உரை ஆற்றாமல் நிறை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இது இதுதான் முதல் முறை. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளைப் பேச விடாமல் தடுத்து பதற்றத்தை உருவாக்கி ஆளும் கட்சியினர் மட்டுமே கூடி தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி உள்ளனர்.
நாளுக்கு நாள் ஜனநாயகம் சிதைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஜனநாயகப் படுகொலை அரங்கேற்றப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்- இந்திய பிரதமருக்கும் இடையான உறவுகள் குறித்தும் இன்னும் பல பிரச்சனைகள் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விகளை எழுப்புவார்கள் என்பதால் அவர்களை பேசவிடாமல் தடுக்கும் யுக்தியை ஆளும் கட்சியினர் கையாண்டனர்.
மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பிச்சை எடுக்க கூட பயன்பாடாத மொழி தமிழ் என்று தனது காழ்ப்புணர்வை கக்கி உள்ளார். இது தான் பா.ஜ.க. கட்சியினரின் மனநிலை. தமிழுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் எதிரான மனநிலையை கொண்டவர்கள் என்பதற்கு இதை விட சான்று தேவையில்லை. நிர்மலா சீதாராமனுக்கு, கமல்ஹாசன் பதிலடி தந்ததற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன். தமிழினமே கமல்ஹாசனை பாராட்டுகிறது. வாழ்த்துகிறது.
பா.ஜ.க.வினர் வயிற்று எரிச்சலில் பிதற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள். விசிக சார்பில் தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிக்க குழு அறிவிக்கப்படும். அதே போல் தேர்தலுக்கான வாக்குசாவடி பணிக்குழு முகவர்களை நியமனம் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். மேடையில் பாட்டுக்கு விஜய் நடனம் ஆடியதற்கு கருத்து சொல்ல எதுவும் இல்லை. அவர்கள் அப்படி தான்" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி., கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் இருப்பது 234 தொகுதிகள் தான். இதில் கூட்டணியில் எத்தனை கட்சிகள் உள்ளன என்பதை பார்த்து தேர்தலுக்கு முன் சரி செய்யப்படும். நாடாளுமன்றத்தில் வெளியிடாத புத்தகத்தை வைத்து பேசக் கூடாது என்று சொல்கின்றனர். சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டாலும் வெளியிடுவது தான். சில உண்மைகள் பா.ஜ.க.விற்கு கசக்கின்றன. உண்மைகள் வெளியே வராமல் இருக்க இதுபோல் செயல்படுகின்றனர். இந்தியா கூட்டணிக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமை தாங்குகிறது. இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை தாங்குகிறது" என கூறினார்.