திரையில் தோன்றினாலே முதலமைச்சரா? - திருமாவளவன் காட்டம்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலச் செயலாளர் இரா.முத்தரசன் சினிமா கேரியரின் உச்சத்துக்கு போனாலும், சினிமாவின் உச்சத்துக்கு போனாலும் மக்கள் பணியில் மக்களோடு மக்களாகவே இருப்பார் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி கூறியுள்ளார்.

Published : February 14, 2026 at 6:25 PM IST

சென்னை: திரையில் தோன்றினால் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராகிவிட முடியும் என்பது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத நிலையாக இருப்பதாக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

வள்ளுவர் கோட்டம் அரங்கில் இயக்குநர் எஸ்.ஏ.விஜயகுமார் இயக்கத்தில், இளையராஜா இசையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலச் செயலாளர் இரா.முத்தரசன், நடிகர் சமுத்திரக்கனி இணைந்து நடித்த 'அரிசி' திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில், 'அரிசி' திரைப்படத்தின் இசைத்தட்டை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட, வைகோ பெற்றுக் கொண்டார். இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, "இந்த தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க நான் ஒருவன் தான் அவதரித்திருக்கிறேன், தமிழ்நாட்டின் முதல் பாதுகாவலன் நான் தான் என ஆணவக் குரல், ஜம்பக் குரல் இரண்டு நாட்களாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. உண்மையாகவே இந்த மண்ணைக் காக்கும் போர் படைவீரர்கள் இந்த மேடையிலும், அரங்கத்திலும் உள்ளனர். விவசாயப் பெருமக்கள் ’அரிசி’ திரைப்படத்தை காண வர வேண்டும். அரிசி திரைப்படத்தில் மட்டுமல்லாமல் எதிர்வரும் தேர்தல் களத்திலும் வெல்வோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், ”அதிமுக ஆட்சியில் 10 வருடங்களாக கொடுக்காமல் இருந்த திரைப்பட விருதுகளை குழு அமைத்து, 2016 முதல் 2022 வரையிலான விருதுகளை அளித்துள்ளோம். திரைப்படத்துறையில் இருந்து வெளியே வந்து மக்கள் பணியாற்றி கொண்டுள்ளேன். மக்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த முத்தரசன் சினிமாத்துறைக்கு சென்றுள்ளார்.

என்னதான், முத்தரசன் கரியரின் உச்சத்துக்கு போனாலும், சினிமாவின் உச்சத்துக்கு போனாலும் மக்கள் பணியில் மக்களோடு மக்களாகவே இருப்பார். விவசாயிகளின் உரிமைக்காக கம்யூனிஸ்ட்கள் என்றுமே போராடி வெற்றிப் பெற்றுள்ளனர். பெரியாரை, அண்ணாவை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் கம்யூனிஸ்டாகி இருப்பேன் என கலைஞர் கூறினார். அதனால்தான், கலைஞர் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் 2 ரூபாய்க்கும் அரிசி கிடைக்கச் செய்தார்” என்றார்.

இதனைத்தொடர்ந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் பேசுகையில், ”விவசாயமும், விவசாயிகளும், கடுமையான நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இப்படம் வெளியாகிறது. நஞ்சை நிலங்கள் வேறு பணிகளுக்கு மாற்றும் பணிகளில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. வீட்டு மனை, கட்டடங்கள், வளர்ச்சித் திட்டங்கள் என வேறு பணிகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. திருமணத்தில் அரிசியை போட்டு வாழ்த்துவதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் எவ்வளவு அரிசி வீணடிக்கப்படுகிறது என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். திருமணங்களில் அரிசி வீசும் பழக்கத்தை நிறுத்தி அதற்கு பதிலாக பூக்களை பயன்படுத்த வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

பின்னர் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசுகையில், ”அமெரிக்காவுடன் இந்தியா வர்த்தக ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ள சூழலில், இந்த திரைப்படம் வெளியாகிறது. இந்தியாவில் கலைத்துறையும், அரசியலும் வேறு எந்த மாநிலங்களிலும் இல்லாத அளவு பின்னிப் பினைந்துள்ளது. தனக்கான முதலமைச்சரை திரையில் தேடுபவராக தமிழன் இருக்கிறார் என பேசுவதை பார்க்கிறோம். இங்கு போராட்டங்களுக்கு, முற்போக்கு சிந்தனைகளுக்கு, கருத்தியலுக்கு, தியாகங்களுக்கு தரப்படும் முக்கியத்தை விட இத்தனை கோடி வருமானத்தை விட்டுவிட்டு அரசியலுக்கு வந்துவிட்டார்.

அதனால் அவரை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்கிற நிலை உள்ளது. ஊர், ஊராய் செல்ல வேண்டாம், மக்களுக்காக போராட வேண்டாம், தடியடி வாங்க வேண்டாம், சிறைக்கு செல்ல வேண்டாம், ஈகை எதுவும் செய்ய வேண்டாம் திரையில் தோன்றினால் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராகிவிட முடியும் என்பது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத நிலை. அனைத்து மாநிலங்களிலும் திரைத்துறையினர் உள்ளனர்.

அமிதாப் பச்சன், கேரளாவில் மம்முட்டி போன்றோர் ஒரு சூப்பர்ஸ்டார் தான், ஆனால் அவர்கள் முதலமைச்சராக ஆசைப்படவில்லை. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் ஒரு படத்தில் நடித்தால் முதலமைச்சராகி விடலாம் என்கின்ற நிலை உள்ளது” என கூறினார்.

இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திருமாவளவன், ”தேசியக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஒருவர், நடிகை குறித்து இவ்வாறு பேசியது ஏனென்று விளங்கவில்லை. இத்தகைய பேச்சு ஏற்புடையதல்ல” என்றார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், ”விஜயைப் பற்றி பேசுவதற்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருந்தும், எதற்காக மற்றொரு நபரோடு இணைத்து பேசினார் எனத் தெரியவில்லை. நீண்டகால அரசியல் பொதுவாழ்வில் இருப்பவர், இத்தகைய கருத்துகளை தெரிவிப்பது என்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. யாராக இருந்தாலும், இத்தகைய கருத்துகள் என்பது முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்” என்றார்.

