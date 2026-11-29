தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு; முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய திருமாவளவன் கோரிக்கை
மக்களவை தொகுதிகளை உயர்த்தினால் பாஜகவின் கனவு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்ற அடிப்படையில் மத்திய அரசு தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வருவதாக திருமாவளவன் குறிப்பிட்டார்.
Published : November 29, 2026 at 11:03 PM IST
கடலூர்: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான முடிவை திமுக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடலூரில் நடைபெற்ற விசிக கடலூர் மாநகராட்சி துணை மேயர் வழக்கறிஞர் தாமரைச்செல்வன் இல்லத் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மணமக்களை வாழ்த்தினார். தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த அவர், தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "மக்களவை தொகுதிகளை உயர்த்தினால் பாஜகவின் கனவு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் என்று முடிவு செய்து தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வரப்படுகிறது.
அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் 50% இடங்கள் உயர்த்தப்படுவதாக பாஜக கூறுவதால் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. பாஜக 'ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்' என்பதை நோக்கித்தான் செல்லும்.
எனவே இந்த சட்ட மசோதா தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். திமுக தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுகிறது. அதையே தான் விடுதலைச் சிறுத்தைகளும் முன்வைக்கிறோம்.
தொகுதி மறுவரையறை அமலுக்கு வந்தால் தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படும். எந்த மாநிலத்திலும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கக் கூடாது. நாடு முழுவதும் ஒரே விதிமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டும். 50 சதவீத இடங்கள் நமக்கும் கிடைக்கிறது, அவர்களுக்கும் கிடைக்கிறது என்கிற போது ஏற்கனவே இருந்த இடைவெளியும், ஏற்றத் தாழ்வும் அப்படியே தொடருமே தவிர அதனால் எந்தப் பயனும் இல்லை" என்றார்.
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இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய வி ஆர் தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை, "திமுக 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மத்திய பாஜக அரசு கொண்டுவரும் திட்டம் அல்லது மசோதாவை ஆதரிக்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் களமும் இந்திய அரசியல் களமும் மாறப்போகின்றன. பாஜகவும் திமுகவும் கூட்டணி அமைக்குமா என்று கேட்டால் அமைக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதுதான் எனது கருத்து.
8 எம்பிக்களை வைத்திருக்கும் சரத் பவார் எதற்காக மத்திய அரசுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறார் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கைகள் முடிந்த பிறகு பிரதமர் மோடி அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்யப்போகிறார். அதில் சரத் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்படும். சுப்ரியா சுலே அமைச்சராகவும் மகாராஷ்டிராவில் சிலர் அமைச்சர்களாகவும் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
தற்போது மக்களவையில் 22 எம்பிக்களையும், மாநிலங்களவையில் 8 எம்பிக்களையும் வைத்திருக்கும் திமுகதான் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படுமா? இல்லையா? என்பதைத் தீர்மானிக்கும் நிலையில் உள்ளது. இதனால் திமுகவுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே அரசியல் பேரம் நடைபெற்றிருக்கலாம். திமுகவுக்கு என்ன விலை தேவையோ அந்த விலையைப் பெற்ற பிறகே இந்த ஆதரவை அளித்திருக்கலாம் என்பது எனது கருத்து" என்றார்.