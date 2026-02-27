ETV Bharat / state

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்துள்ளது நிதானமான முடிவு - திருமாவளவன்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாஜகவோடு நெருக்கமாக இருக்கிறார் என விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், அவர் எடுத்திருக்கும் முடிவு நிதானமானவர் என்பதை காட்டுகிறது என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 27, 2026 at 7:07 PM IST

சென்னை: ஓபிஎஸ் பாஜகவில் சேராமல் திமுகவில் இணைந்தது, அவர் மீதான நன்மதிப்பையும், நம்பிக்கையையும் உயர்த்துகிறது என திருமாவளவன் புகழ்ந்து பேசியுள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ”ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்தது மூலம் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு மேலும் வலிமை கூடி இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். அவரை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாக மனதோடு வரவேற்று வாழ்த்துகிறோம்.

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று பணியாற்றியவர், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கை உரியவராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அதிமுகவை ஒருங்கிணைத்து ஒற்றுமையாக இயங்கச் செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவர் ஆர்வம் காட்டியது அனைவரும் அறிவார்கள். ஆனால் அந்த முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை. இதனால் பாஜக போன்ற கட்சியில் சேராமல் மீண்டும் ஒரு திராவிட பாசறையில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் என்பது அவர் மீதான நன்மதிப்பையும், நம்பிக்கையையும் உயர்த்துகிறது.

பாஜகவோடு நெருக்கமாக இருக்கிறார், அவர்கள் சொல்வதை செய்கிறார் என்கிற விமர்சனங்கள் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் மீது இருந்தது. ஆனால் அவர் இன்று எடுத்திருக்கும் முடிவு, அவர் நிதானமானவர் என காட்டுகிறது. பெரியார், அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகிய தலைவர்களின் வழி வந்தவர் என்பதை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய வகையில், திமுக என்ற திராவிட இயக்கத்தோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளார். இதன்மூலம் திமுகவை மட்டுமல்லாமல், மதச்சார்பற்ற கூட்டணியை வலிமைப்படுத்தி உள்ளார்” என கூறினார்.

திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குறித்து பேசுகையில், “நேற்று நான் தலைமைச் செயலகம் சென்று இருந்த போது, வரும் 28ஆம் தேதி சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என அமைச்சர் எ.வ.வேலு கூறினார். ஆனால் நான் 28ஆம் தேதி ஊருக்கு செல்வதால், வரும் 2ஆம் தேதி சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என தெரிவித்துள்ளேன். எனது தலைமையில் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் கொண்ட குழுவினர் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம். இதற்காக தனி குழுவை நாங்கள் அமைக்கவில்லை.

இதையும் படிங்க: 'அன்பானவர்; பண்பானவர்; அடக்கமானவர்...' ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு புகழாரம் சூட்டிய மு.க.ஸ்டாலின்

இந்த மெகா கூட்டணியில் அதிக கட்சிகள் இணைந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அந்தந்த கட்சிகளின் வலிமைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அனைவரையும் அரவணைப்பார். காங்கிரஸ் ஒரு தேசிய கட்சி, அந்த கட்சியின் இறுதி முடிவு டெல்லியில் தான் எடுப்பார்கள்” என கூறினார்.

