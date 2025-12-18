இலங்கை எம்பியுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த திருமாவளவன் - ஏன் தெரியுமா?
இலங்கையில் அனைவருக்குமான ஆட்சி அமைய தமிழகத்தில் இருக்கக் கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரவு தர வேண்டும் என அந்நாட்டு எம்பி கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கோரிக்கை வைத்தார்.
Published : December 18, 2025 at 8:57 PM IST
சென்னை: இலங்கை எம்பியுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்தார்.
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை இலங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவருமான கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் ஆகியோர் இன்று சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர் .
இலங்கை எம்பி கஜேந்திரகுமார் பேட்டி
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய, தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் எம்பி, "கடந்த 16 ஆண்டுகளாக ஈழத் தமிழர்களுக்கு தாயகம் இல்லை. இலங்கையில் தமிழர்களின் அடையாளம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. தமிழர்கள் வசித்த பகுதிகளில் திட்டமிட்டு சிங்கள குடியேற்றங்கள் நடைபெற்றன.
பழமை வாய்ந்த சைவக் கோயில்கள் இடிக்கப்பட்டு, அவை பௌத்த விகாரங்களாக மாறியுள்ளன. ஈழத் தமிழர்களின் மக்கள்தொகையும் குறைந்து விட்டது. இலங்கையில் தற்போதுள்ள ஒற்றை ஆட்சி முறை நீக்கப்பட்டு, கூட்டாட்சி முறை வர வேண்டும். இல்லையெனில் வடகிழக்குப் பகுதியில் தமிழர்களை காப்பாற்ற முடியாது.
அனுரகுமார திசநாயக்கே அரசாங்கம் ஈழத்தமிழ் மக்களுடைய முழு ஆதரவை பெற்றிருப்பதாக பொய் பரப்பி வருகிறது. மிக மோசமான ஒரு அரசியலமைப்பை திணித்து வருகிறது. இந்த சூழலில் நாங்கள் தமிழகத்திற்கு வந்து முதலமைச்சரை சந்தித்து, தற்போதைய இலங்கை அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளை முறியடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கின்றோம்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் முயற்சி ஒன்றிய அரசனுடைய நிலைப்பாட்டை மாற்ற நிச்சயமாக உதவும் என்று நம்புகிறோம். இலங்கையில் அனைவருக்குமான ஆட்சி அமைய தமிழகத்தில் இருக்கக் கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மீனவர் பிரச்சனையால் ஆதாயம் அடைவது இலங்கை அரசு தான். ஈழத் தமிழர்களுக்கும் இங்குள்ள தமிழர்களுக்கும் இடையே மோதலை ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் இலங்கை அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பிரச்சினையை தீர்த்து வைக்க ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்த முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக் கூடிய அனைத்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளையும் விரைவில் சந்திக்க உள்ளோம்" என்றார்.
திருமாவளவன் எம்பி பேட்டி
தொடர்ந்து பேசிய தொல். திருமாவளவன் எம்பி, "இலங்கையில் கூட்டாட்சி மலர இந்திய அரசு தலையிட வேண்டும். இதற்கு தமிழ்நாட்டு அரசு இந்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். தனி தமிழ் ஈழம் தான் தீர்வு என்பது ஒற்றை நம்பிக்கை. ஈழத் தமிழர்களுக்கான அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். நேரடியாக இந்திய அரசை அணுகுவது ஒரு வழி என்றாலும் தமிழ்நாடு அரசு மூலம் ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பது மற்றொரு வழி.
தமிழ்நாடு மீனவர்களுக்கும் இலங்கை தமிழ் மீனவர்களுக்கும் இடையே மோதலை அனுரகுமார திசநாயகே அரசு உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு மீனவர்களுக்கும் ஈழத்து மீனவர்களுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட வேண்டும். அதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுத்தோம்.
எங்களது கோரிக்கையை கேட்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தன்னால் ஆன அனைத்து உதவியையும் செய்வதாகவும், ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், டெல்லி JNU-வில் படிக்கக் கூடிய தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு அங்கேயே விடுதி கட்டித் தர வேண்டும். தாய்த்தமிழ் பள்ளிகளை காப்பாற்ற தமிழ்நாடு அரசு முன் வரவேண்டும். அந்த பள்ளிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்றும் முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்தோம்" என திருமாவளவன் கூறினார்.