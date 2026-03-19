அடம்பிடிக்கும் விசிக... விட்டு கொடுக்குமா திமுக? ஸ்டாலின் - திருமா சந்திப்பு
இரு கட்சிகளிடையேயான தொகுதி பங்கீடு பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : March 19, 2026 at 4:39 PM IST
சென்னை: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று நேரில் சந்தித்திருக்கின்றார். தொகுதி பங்கீடு இன்னும் முடிவாகாத நிலையில் இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், தமிழக முதலமைச்சரும், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினை இன்று (வியாழக்கிழமை) நேரில் சந்தித்து பேசியிருக்கின்றார். சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முதலமைச்சரின் இல்லத்தில் வைத்து இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.
இச்சந்திப்பின்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி-யின் தலைவர் திருமாவளவனுடன், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ரவிக்குமாரும் கலந்து கொண்டார் என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது. தேர்தல் பரபரப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.
கடந்த முறை ஒதுக்கியதை விட இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளுக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கோரிக்கை விடுத்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில், கூடுதலான தொகுதிகள் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த கூடுதலான தொகுதிகளில் மட்டும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும்படி திமுக தரப்பு விசிக-வை வலியுறுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இத்துடன், புதுவை சட்டமன்ற தேர்தலில், விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகளுக்கு தொகுதி ஒதுக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் திருமா-ஸ்டாலின் சந்தித்து நடைபெற்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு 6 தொகுதிகளை மட்டுமே திமுக ஒதுக்கியது. இம்முறை 9 தொகுதிகள் வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் திருமாவளவன் தரப்பு உள்ளது. இந்த நிலையிலேயே கூடுதலாக ஒதுக்கப்படும் தொகுதிகளில் விசிக அவர்களின் சின்னத்தில் அல்லாமல் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை திமுக வெளிக்காட்டியிருக்கின்றது.
இருப்பினும் ஒதுக்கப்படும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வி.சி.க அவர்களின் தனி சின்னத்தில்தான் போட்டியிடுவோம் என்ற நிலைப்பாட்டை முதல்வரிடம் திட்டவட்டமாக இந்த சந்திப்பின்போது திருமாவளவன் கூறியிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது.
ஏற்கெனவே இந்திய காங்கிரஸ், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி மற்றும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி உள்ளிட்டவற்றுடனான தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகள் நிறைவுப் பெற்றுள்ளது. இந்த சூழலிலேயே விசிக தரப்பு தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக திமுக உடன் இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியுள்ளது.
இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படாத நிலையிலேயே இந்த சந்திப்பு அரங்கேறியிருக்கின்றது. எனவே இந்த நிகழ்வு தமிழக தேர்தல் களத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.