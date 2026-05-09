தமிழக அரசியலில் நாயகனாக மாறிய திருமாவளவன்: விசிக - தவெக இடையே இதுவரை நடந்தது என்ன?
முடிவெடுப்பதற்கான அதிகாரம் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக விசிகவின் பொருளாளர் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 3:44 PM IST
சென்னை: ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனை உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், இதுவரை தமிழக வெற்றிக் கழகம் - விசிக இடையே நடந்தது என்ன என்று இங்கு பார்க்கலாம்.
நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகளைப் பெற்று 108 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்தது. ஆளும் கட்சியாக இந்த தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக 59 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் மட்டுமே வென்று பின்னடைச் சந்தித்து எதிர்க்கட்சியாக மாறியுள்ளது.
அதேபோல் அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளிலும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் தலா இரண்டு இடங்களிலும், தேமுதிக ஒரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றன. அதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக 4 தொகுதிகளிலும், அமமுக 1 தொகுதியிலும், பாஜக 1 தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்றன,
ஆட்சியமைக்க 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், விஜய் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ள இரண்டு தொகுதிகளில் ஒன்றில் ராஜினாமா செய்தால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பலம் 107 ஆக இருக்கும். எனவே ஆட்சியமைக்க 11 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவுக் கேட்டு தவெக சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது.
அத்துடன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூத்த நிர்வாகிகள் நேரில் சென்று தலைவர்களைச் சந்தித்து ஆதரவுக் கோரினர். முதல் கட்சியாக திமுகவில் இருந்து வெளியேறிய காங்கிரஸ் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவுக் கொடுத்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இடதுசாரி கட்சிகள் ஆதரவை வழங்கியிருந்தனர்.
இதையடுத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பலம் 116 ஆக உயர்ந்துள்ளது. எனினும் இரண்டு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுத் தேவை என்பதால் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவனை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டு பேசிய விஜய், ஆதரவுக் கோரியிருந்தார்.
பலமுறை மு.க.ஸ்டாலினைச் சந்தித்த திருமாவளவன்:
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் மற்றும் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் சந்தித்துப் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெறுகிறது.
விசிகவின் உயர்மட்டக்குழு ஆலோசனை:
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்மட்டக் குழுக் கூடி ஆலோசனை செய்து தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து முடிவுச் செய்யும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கூறியிருந்தார். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருப்பதால் காணொளி வாயிலாக நேற்று (மே 08) மாலை காணொளி வாயிலாக தொல்.திருமாவளவன் ஆலோசனை நடத்தியிருந்தார். எனினும் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இன்று அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
விசிக அலுவலகம் முன்பு குவிந்த விசிக, தவெக தொண்டர்கள்:
சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று (மே 09) அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து முடிவுகளை அறிவிப்பார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் இன்று காலை 09.00 மணி முதலே விசிக அலுவலகம் முன்பு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தொண்டர்கள், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் குவிந்தனர். மேலும் போலீசார் அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால் மதியம் 01.00 மணி வரை தொல்.திருமாவளவன் கட்சியின் அலுவலகத்திற்கு வரவில்லை.
கவனம் பெறும் மாலை 04.00 மணி:
கட்சியின் அலுவலகம் முன்பு குவியும் தொண்டர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு விசிக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் பொருளாளர் பாலாஜி, கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் பாலன் ஆகியோர் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது, "விசிகவின் உயர்மட்டக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் காணொளி வாயிலாக நடைபெற்றது. முடிவெடுப்பதற்கான அதிகாரம் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று (மே 09) மாலை 04.00 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். செய்தியாளர்கள் சந்திப்புக் குறித்து அனைவருக்கும் தெரிவிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்தைத் தீர்மானிக்க முடியும் என்பதால் தலைவர் அவசரப்படாமல் அதற்கான காலத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார், உரிய நேரத்தில் அறிவிப்பார்" எனத் தெரிவித்தனர்.