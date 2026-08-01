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மேகதாது விவகாரம்: அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை த.வெ.க அரசு கூட்ட வேண்டும் - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

தமிழ்நாட்டின் நிலை குறித்து ஒன்றிய அரசின் காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழுவுக்கு எடுத்துச்சென்று குறுவை விவசாயிகளின் நிலையையும், டெல்டா விவசாயிகளின் குமுறல்களையும் முதலமைச்சர் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 10:06 AM IST

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சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு கூட்ட வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் (வி.சி.க) தலைவர் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்றுவிட்டு டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை திரும்பிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், “வந்தே மாதரம் பாடல் தொடர்பான மசோதாவை மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றி, கூச்சல் குழப்பங்களுக்கு இடையே மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்திய சில நிமிடங்களில் அவையை சபாநாயகர் ஒத்திவைத்துவிட்டார்.

நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சினைகள் இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்தே மாதரம் பாடல் மசோதா பாஜகவிற்கு முக்கியமானதாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களை தவிர வேறு எந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. வந்தே மாதரம் பாடல் மசோதா மதசார்பின்மைக்கு எதிரானது. பிற மதங்களை சார்ந்தவர்களின் உணர்வுக்கு எதிரானது. பாட மறுப்பவர்களை தண்டிக்கும் நோக்கத்தோடு ஒன்றிய அரசு இதனை செய்கிறது” என்று கண்டனம் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து மேகதாது விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் அளிப்பதுதான் சட்டப்பூர்வமான முடிவு. ஆனால் கர்நாடக அரசு அதற்கு தயங்குகிறது. பெங்களூருவில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு என காரணம் கூறுகிறது.

இந்நிலையில்தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கர்நாடக முதலமைச்சரை சந்திக்க செல்கிறார் என்பதற்கு முதலமைச்சர் கர்நாடகா செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என விவசாயிகள் சங்கம், அரசியல் கட்சிகள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர். ஆனால் திட்டமிட்டவாறு முதலமைச்சர் கர்நாடகா செல்வதாக இருந்தது.

கர்நாடகவில் விவசாயிகளும், கன்னட அமைப்புகளும் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் அளிக்கக்கூடாது என போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கர்நாடகா வரவேண்டாம் என அம்மாநில அரசு கூறியுள்ளது. இத்தகைய சூழல் ஏற்படும் என்பது முன்கூட்டியே கூறியதுதான். ஆனாலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், கர்நாடக முதலமைச்சரை சந்திப்பதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருந்தார்.

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மேகதாது விவகாரத்தில் விவசாயிகளின் உணர்வை மதித்து, தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்தை அரசு கூட்ட வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் நிலை குறித்து ஒன்றிய அரசின் காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழுவுக்கு எடுத்துச்சென்று குறுவை விவசாயிகளின் நிலையையும், டெல்டா விவசாயிகளின் குமுறல்களையும் எடுத்துரைக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு அரசும், கர்நாடக அரசும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் வலிமையை காட்டுவதற்கான பிரச்சினை இது அல்ல. மாநிலங்களுக்கு இடையேயான பிரச்சினைதான் என்றாலும் ஒன்றிய அரசுக்கு இதில் பெரும் பொறுப்பு உள்ளது. மிக மிக குறைந்த அளவில் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழு உத்தரவிட்டும் கர்நாடக அரசு மறுக்கிறது.

கர்நாடக முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து முறையிடலாம் என முதலமைச்சர் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால் முதலமைச்சர் சந்திப்பு விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசு இப்போது பின்வாங்குகிறது. எனவே இது மிகவும் முக்கியமான பிரச்சினை என்பதால் காலம் தாழ்த்தாமல் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு கூட்ட வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.

திராவிடர் கழக வாகன பரப்புரைக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “திராவிடர் கழகம் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் எதிரான இயக்கம் அல்ல. அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடன் இணக்கமாக இயங்குவது திராவிடர் கழகம். நீட் ஒழிப்பு, EWS இட ஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக திராவிடர் கழகத்தின் வாகன பரப்புரைக்கு இறுதி நேரத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. திராவிடர் கழக வாகன பரப்புரைக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏற்புடையதல்ல. இது ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கை” என்றார்.

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