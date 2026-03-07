"தமிழக மக்களை இனி சினிமா மயக்கம் பாதிக்காது" - திருமாவளவன் நம்பிக்கை
தவெக தலைவர் விஜய் புகழ் பெற்ற நடிகர் என்பதால், அவருக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவத்தை ஊடகங்கள் கொடுப்பதாக திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : March 7, 2026 at 1:57 PM IST
சென்னை: தமிழக மக்கள் அரசியல் விழிப்புணர்வு கொண்டவர்கள். அதனால், கடந்த காலங்களைப் போல, அவர்களை சினிமா மயக்கம் பாதிக்காது என திருமாவளவன் எம்பி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன், “திமுக ஒவ்வொரு கூட்டணிக் கட்சிகளையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அதன்படி, எங்களையும் விரைவில் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவார்கள். சுமுகமான முறையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகள் அதிர்ச்சியடையும் வகையில், திமுக கூட்டணி கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறது.
மேலும், புதிய கட்சிகள் இணைந்து திமுக கூட்டணி வலிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. திமுக கூட்டணிக்கு ஈடு கொடுக்கும் அளவுக்கு, தமிழகத்தில் எந்த மாற்றுக் கூட்டணியும் இதுவரை உருவாகவில்லை. தமிழ்நாட்டு மக்களின் பேராதரவுடன் இந்த கூட்டணி தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி பெறும்.
அதே போல, தமிழக வெற்றிக் கழகம் இரண்டாம் இடத்திற்கு வரும் என எம்.பி ஜோதிமணி கூறியது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அதை தீர்மானிக்கக் கூடிய சக்தி மக்கள் தான், தேர்தலுக்கு பிறகு தான் எல்லாம் தெரியும். மேலும், தவெக விஜய் எவ்வளவு வாக்கு சதவீதம் வாங்குவார் என்பதை யூகமாகக் கூற முடியாது. விஜய் புகழ் பெற்ற நடிகர் என்பதால், ஊடகங்கள் அவருக்கு கூடுதலான முக்கியத்துவம் தருகிறது.
விஜய்யால் தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைகீழாக மாறப் போகிறது என்ற தோற்றத்தை திட்டமிட்டு உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசியலில் பிற மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதிக விழிப்புணர்வு கொண்டவர்கள். கடந்த காலங்களில் சினிமா மயக்கத்தில் மக்கள் வாக்களித்தது போல், தற்போது உள்ள சூழலில் வாக்களிக்க வாய்ப்பு இல்லை. கருத்தியலை விரிவாக விவாதிக்கக் கூடிய அளவிற்கு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் அரசியல் விழிப்புணர்வு பெற்றுள்ளனர். இனி தமிழ்நாட்டை சினிமா மயக்கம் பாதிக்காது என நம்புகிறேன்” என்றார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் தமிழக வருகை குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த திருமாவளவன், “இது தேர்தல் நேரம் என்பதால், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் மீண்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு வருவார். பிரச்சாரம் செய்ய வருவார். இன்னும் கூட்டணி, தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளை அவர்கள் தொடங்கவில்லை. இதனால் அவர் வந்து செல்வது வழக்கமான ஒன்று தான். அதில், ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை” என்றார்.
திமுகவில் இணைந்த சில நாட்களிலேயே விருப்பமனு தாக்கல் செய்துள்ள ஓ. பன்னீர்செல்வம் குறித்த கேள்விக்கு, “முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்து விட்டார். அவர் திமுகக்காரர் ஆகிவிட்டார். அதனால் அவரும் போட்டியிட விருப்ப மனு கொடுத்துள்ளார்” என்று திருமாவளவன் பதில் அளித்தார்.