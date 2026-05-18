அதிமுக - திமுக கூட்டணி என்பது கிசுகிசு; தலைவர்கள் யாரும் என்னிடம் பேசவில்லை என்கிறார் திருமாவளவன்
விசிகவிற்கு பேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : May 18, 2026 at 6:21 PM IST
சென்னை: அதிமுக - திமுக கூட்டணி என்பது வெறும் கிசுகிசு தான் என மீண்டும் குட்டையை குழப்பியுள்ளார் திருமாவளவன்.
சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக, திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைத்துள்ளது. தவெக பெரும்பான்மை இல்லாமல் தவித்தபோது, திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சியமைக்க முயன்றதாகவும், தன்னை முதலமைச்சராக முயற்சி நடந்ததாகவும் திருமாவளவன் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றில் நேர்காணல் அளித்திருந்தார்.
இந்த விவகாரம் அதிமுக, திமுகவிற்குள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதிமுக திமுக கூட்டணி என்பது வதந்திதான். அதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக தலைவர்கள் யாரும் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பேசவில்லை என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக வேளச்சேரியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “அதிமுக-திமுக கூட்டணி குறித்து தலைவர்கள் யாரும் என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பேசவில்லை. பொதுவெளியில் பரவலாகப் பேசப்பட்ட கிசுகிசுக்களின் அடிப்படையில் தான் கூட்டணி குறித்தான கருத்தை நான் தெரிவித்தேன். அதிமுக திமுக கூட்டணி என்பது வெறும் வதந்திதான். அது தனிப்பட்ட இரு கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கு இடையிலான உரையாடல் இல்லை.
மேலும், தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஆதரவை மட்டுமே நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம். அதற்கு முக்கிய காரணம், தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியோ, மீண்டும் ஒரு தேர்தலோ வந்துவிடக் கூடாது என்பது தான். அதேபோல, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் ஆதரவளித்த நிலையில், விசிகவின் 2 இடங்களால் ஒரு ஆட்சி அமைவது தடைபட்டுவிட்டது என்ற குற்றச்சாட்டையும் நாங்கள் பெற்று விடக்கூடாது என்பதற்காகவே தவெகவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம். இதற்காக, எந்த சூழலிலும் அமைச்சரவையில் இடம் பெற மாட்டோம் எனவும் கூறியுள்ளோம்.
ஆனால், எங்கள் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டுமென தற்போதும் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். தலைவர் என்கிற முறையில் அமைச்சரவையில் இடம்பெற மாட்டோம் என நான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டேன்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், அதிமுக திமுக கூட்டணி குறித்து என்னை யாருமே அதிகாரப்பூர்வமாக அணுகவில்லை. நலன் விரும்பிகள் இதுகுறித்து பேசினார்கள். அரசியல் வட்டாரத்தில் கூட்டணி குறித்து ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது என்றுதான் என்னிடம் கூறினார்கள். அரசியலில் இதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும்.
அதேபோல, எந்த தரப்பிலிருந்தும் அதிமுக - திமுக கூட்டணி என்கிற முடிவை எடுத்துள்ளோம், அதற்கு ஆதரவு தாருங்கள் என்று என்னிடம் கூறவோ, என்னைக் கட்டாயப்படுத்தவோ இல்லை. அதேசமயம் ஏன் ஒரு தலித் முதலமைச்சர் ஆகக்கூடாது என எனது நலன் விரும்பிகள் பேசினார்கள் அவ்வளவுதான். முதலிலேயே அதை நான் நிராகரித்துவிட்டேன். பொதுவெளியில் பரவலாக பேசப்பட்ட பிறகு தான் கூறுகிறேன். அது முற்றிலும் மறைக்க கூடிய விஷயமும் அல்ல.
கூட்டணியில் இருந்தாலும், தவெகவிற்கு ஆரம்பத்திலேயே ஆதரவு வழங்குவது தவறில்லை என்கிற நிலைப்பாட்டை எடுத்துவிட்டோம். ஆனால், இடதுசாரிகள் அறிவித்த உடனே விசிகவும் அறிவிக்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். எந்த ஒரு முடிவையும் நான் தனிப்பட்ட முறையில் எடுக்க முடியாது. கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு தான் எடுக்க முடியும். அதனாலேயே கால அவகாசம் எடுத்துக் கொண்டோம். உடனே, காலதாமதம் செய்கிறார்கள், பேரம் பேசுகிறார்கள் என்று கூறுவது எந்த விதத்தில் நியாயம்?
விசிகவிற்கு பேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தவெகவில் அப்படியான தொடர்புகளும் விசிகவுக்கு இல்லை. தவெக எங்களை தொடர்பு கொண்டபோது கூட நிபந்தனையற்ற ஆதரவளிப்பதாகவே கூறினோம். பதவி ஆசை என்றால் காங்கிரஸ்-க்கு முன்பாகவே நான் தவெகவிடம் சென்றிருக்க முடியாதா?
கடந்த காலங்களில் தவெகவை பாஜக ஆர்எஸ்எஸ்-ன் பிள்ளைகள் என நானே விமர்சித்துள்ளேன். திமுக கூட விமர்சிக்காத நிலையில் விஜய்யையும், சீமானையும் விசிக விமர்சித்துள்ளது. ஆனால், விமர்சனம் என்பது வேறு, ஆதரிப்பதாக எடுத்திருக்கும் முடிவு என்பது வேறு. நெருக்கடி நிலையில் மட்டுமே தவெகவிற்கு ஆதரவளிக்கிறோம். அதேசமயம் தவெகவின் மீதான விசிகவின் விமர்சனம் அப்படியேதான் உள்ளது” என்றார் அவர்.