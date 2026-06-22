அம்மோனியா வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

அம்மோனியா வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை - திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு போதுமான இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை. தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள 2 லட்சம் ரூபாய் போதுமான இழப்பீடாக இருக்காது என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்தார்.
Published : June 22, 2026 at 8:53 PM IST
சென்னை: அமோனியா வாயுவால் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு தலா 10 லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும், அவர்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் எனவும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே இறால் பதப்படுத்தப்படும் தனியார் நிறுவனத்தில் நேற்று (ஜூன் 21) அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டு, 74 பேர் பாதிப்படைந்தனர். இதில் தற்போது வரை ஏழு பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளர்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். மேலும், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்தும் மருத்துவரிடம் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர் கூறியதாவது, "அம்மோனியா வாயு கசிவு காரணமாக 12 பேர் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் . வாயுவின் தாக்கத்தால் தொழிலாளர்களின் கழுத்து, உடம்பின் பின்புறம் என பல பகுதிகளில் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தொழிலாளர்களுக்கு தற்போது தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விபத்தில் ஒடிசா, ஜார்கண்ட், அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைச் சார்ந்த தொழிலாளர்களே பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களை தனியாக பாதுகாப்பான இடங்களிலேயே தங்க வைக்க வேண்டும். ஆனால், விபத்து ஏற்பட்ட நிறுவனத்தில், பணிபுரியும் தொழிலாளர்களை அந்த நிறுவனத்திற்கு உள்ளேயே தங்க வைத்துள்ளனர்.
இதுமுற்றிலும் தவறானது. அந்த தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு போதுமான இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை. தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள 2 லட்சம் ரூபாய் போதுமான இழப்பீடாக இருக்காது. பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் இளம் பெண் தொழிலாளிகளாக உள்ளனர்.
இதுபோன்ற தொழிற்சாலைகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, அதிகாரிகள் அவ்வப்போது உரிய ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் முறையாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயிரிழந்த தொழிலாளிகளின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 10 லட்சம் வழங்க வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: தண்டையார்பேட்டை பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவன சேமிப்பு கிடங்கில் தீ விபத்து; கடும் புகை மூட்டத்தால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
மேலும், அந்த குடும்பத்தைச் சார்ந்த ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். இன்னும் இரண்டு பேர் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. பலர் செயற்கை சுவாசத்திலிருந்து மீண்டு வந்திருப்பது ஆறுதல் அளிக்கிறது. உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இனி உயரக் கூடாது.
நிறுவனத்தை முறையாக நடத்தி இருந்தால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டு இருக்காது. இனி வரும் காலங்களில் எந்த ஒரு தொழிற்சாலையிலும் விபத்து ஏற்படாத வகையில் அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்" என்று திருமாவளவன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.