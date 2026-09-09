முதல்வர் விஜய்யின் உடல்மொழி மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது - திருமாவளவன்
எந்தவொரு சூழலிலும் ஒருவரின் தன்மதிப்பைக் குறைத்து மதிப்பிடுவதோ, காயப்படுத்துவதோ நாகரிகம் ஆகாது என திருமாவளவன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
Published : September 9, 2026 at 4:44 PM IST
சென்னை: முதல்வர் விஜய்யின் உடல்மொழி மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
செப்.07- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின்போது காவல்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான பதிலுரையில் பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், சர்க்காரியா ஆணையத்தின் அறிக்கை, அமலாக்கத்துறை ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை மேற்கோள்காட்டி திமுக மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார். தொடர்ந்து மிசா தொடர்பாக பேசிய போது, சில உடல்மொழியையும் முதலமைச்சர் விஜய் வெளிப்படுத்தினார்.
இந்நிலையில், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினைக் கேலி செய்யும் வகையில் அவரது உடல்மொழி அமைந்திருந்ததாக கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அந்த வகையில் "உடல்மொழிகள் கண்ணியமான அணுகுமுறை இல்லை" என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வரின் உடல்மொழி:— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) September 9, 2026
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மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானதாகும்! _______________________________
காவல்துறை மானியத்தில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஆற்றிய பதிலுரையின்போது, திமுக தலைவரும் மேனாள் முதல்வருமான தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களைக் கேலி செய்யும் வகையில் அவரது உடல்மொழி…
இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "காவல்துறை மானியத்தில் முதலமைச்சர் ஆற்றிய பதிலுரையின்போது, திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினைக் கேலி செய்யும் வகையில் அவரது உடல்மொழி அமைந்திருந்ததாக கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் தரப்பில் "அது உள்நோக்கம் கொண்டதல்ல" என்று விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனினும், இதுபோன்ற 'உடல்மொழிகள்' கண்ணியமான அணுகுமுறை இல்லை என்பதையும், மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது என்பதையும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சுட்டிக்காட்டுகிறோம்.
எந்தவொரு சூழலிலும் ஒருவரின் 'தன்மதிப்பைக்' குறைத்து மதிப்பிடுவதோ, காயப்படுத்துவதோ நாகரிகம் ஆகாது. தனிநபர் ஒருவரின் மீதான அரசியல் விமர்சனங்கள் என்பது வேறு; தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவரின் தன்மதிப்பைக் காயப்படுத்தும் விமர்சனங்கள் என்பது வேறு. கல்வி, பொருளாதாரம், அதிகாரம் போன்ற வலிமையில்லாத எளிய மனிதரையும்கூட காயப்படுத்தும் அணுகுமுறை ஒருபோதும் ஏற்புடையதில்லை.
அகவையில் மூத்தோரை மதிப்பது மனித மாண்புகளில் மிகவும் உயர்ந்ததாகும். எனவே, மாண்பு நிறைந்த ஒரு மகத்தான பொறுப்பிலுள்ள முதலமைச்சர் இனிவரும் காலத்தில் தனது உடல்மொழியில் மிகுந்த கவனமுடன் இருத்தல் நலம் பயப்பதாகும். முதலமைச்சரின் பதிலுரையையொட்டி அடுத்தநாள் திமுக தரப்பில் முதல்வரின் உரையில் சில பகுதிகளை அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அந்த விவாதத்தின் போது இடைமறித்து சட்டத்துறை அமைச்சர் கூறிய கருத்து வரலாற்றுப் பிழையாகும்.
மிசா காலத்து அரசப் பயங்கரவாதம் எத்தகையது என்பது நாடறிந்த ஒன்றாகும். அந்தக் கொடிய ஒடுக்குமுறைக்குள்ளான திமுக தலைவர் குறித்து முற்றிலும் தவறான கருத்தினைப் பதிவு செய்தது கண்டனத்துக்குரியதாகும். அமைச்சர் அதனை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்துகிறோம்." இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சரின் பேச்சைக் கண்டித்து திமுக சார்பில் வருவாய் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் வரும் செப்.12- ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.