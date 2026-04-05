திமுகவின் அழுத்தம் காரணமாக திருமாவளவன் போட்டியிடவில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி
திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அடிமைகளை போல் செயல்பட்டு வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 5, 2026 at 1:41 PM IST
விழுப்புரம்: திமுகவின் அழுத்தம் காரணமாக திருமாவளவன் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் நான்கு முனை சந்திப்பில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நேற்று (ஏப்ரல் 4) அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது விழுப்புரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் விஜயா சுரேஷ்பாபு, மைலம் வேட்பாளர் சி.வி. சண்முகம், திண்டிவனம் வேட்பாளர் அர்ஜீனன், வானூர் வேட்பாளர் முருகன், விக்கிரவாண்டி வேட்பாளர் பாமக சிவக்குமார், செஞ்சி பாமக வேட்பாளர் கணேஷ்குமார் ஆகியவர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு முதல்வர் தமிழ்நாட்டிற்கும் டெல்லிக்கும்தான் பிரச்சனை என்கிறார். இங்கு நடப்பது சட்டமன்றத் தேர்தல், இதற்கும் டெல்லிக்கும் என்ன சம்பந்தம். இதன் மூலம் மக்களை திசை திருப்பி அரசியல் ஆதாயம் பார்க்க ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். அதிமுக கூட்டணி வலிமையான கூட்டணி, திமுக கூட்டணி அடிமை கூட்டணி. திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு எல்லாம் ஒரே கொள்கை என்கிறார். திமுகவிற்கு விசிகவிற்கும் ஒரே கொள்கையா, திமுகவிற்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் ஒரே கொள்கையா” என கேள்வி எழுப்பினார்.
|இதையும் படிங்க : தவெக வேட்பாளரின் முன்ஜாமீனை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி மனு தாக்கல்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஸ்டாலினுக்கு இரண்டு நாள் தூக்கம் போச்சு, அதற்கு காரணம் ஆ.ராசா வெளியிட்ட ஆடியோதான். கருணாநிதி வீட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாக ஆ.ராசா கூறிய ஆடியோ குறித்து அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்த உடன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும். சர்க்கரை, பூச்சி மருந்து, கழிவறை பராமரிப்பு, டாஸ்மாக், மாநாகராட்சி, சொத்து வரி போன்றைவைகளில் ஊழல் செய்த திமுக அரசு ஊழலுக்கே ஊற்றுக்கண்ணாக உள்ளது. ஊழல் நிறைந்த திமுக அரசு எங்களை விமர்சிக்க தகுதி இருக்கிறதா? செம்மண் குவாரி வழக்கில் அரசு அதிகாரிகள் பிறழ் சாட்சியம் அளித்ததால் பொன்முடி விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படும், தவறு இழைத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.
மேலும், திமுகவின் அழுத்ததின் காரணமாக திருமாவளவன் காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதியில் போட்டியிட முடியாமல் பின்வாங்கிவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.