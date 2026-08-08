த.வெ.க அரசை புகழ்ந்து தள்ளிய திருமாவளவன் - நிதி நெருக்கடிக்கு மத்தியில் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தும் அரசு என பாராட்டு
தொகுதி மறுவரையறை கூட்டத்தொடரில் அனைத்துக் கட்சிகளும் பங்கேற்க வேண்டுமென திருமாவளவன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 12:22 PM IST
விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டில் கடுமையான நிதி நெருக்கடி உள்ளபோதும், கடந்த ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்த இந்த அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருவதை வி.சி.க சார்பில் அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் பாராட்டினார்.
மக்களவை உறுப்பினரும், வி.சி.க தலைவர் தொல். திருமாவளவன் விழுப்புரத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 7) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சட்டத்தை இந்த கூட்டத்தொடரில் பா.ஜ.க அரசு அறிமுகப்படுத்தும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. வரும் வாரம் அறிமுகப்படுத்தவோ அல்லது இதற்காக சிறப்பு கூட்டத்தொடரை நடத்தவோ வாய்ப்புள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஒருங்கிணைத்து கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடத்த முன்வந்திருப்பது ஆறுதல் அளிக்கிறது. இன்று (ஆகஸ்ட் 8) மாலை நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நானும், ரவிக்குமாரும் பங்கேற்கிறோம்.
தி.மு.க பங்கேற்க வேண்டும்
அனைத்து கட்சியினரும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல; இந்தியா முழுவதும் எதிர்க்கட்சிகள் ஏற்கனவே ஒன்றுபட்டு நின்றதன் விளைவாக அந்த முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டது. மீண்டும் அதனை முறியடிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது.
இன்று நடைபெறவுள்ள கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் தி.மு.க., அ.தி.மு.க உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளை சேர்ந்த மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பங்கேற்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். பங்கேற்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்” என்றார்.
சிறப்பாக செயல்டும் த.வெ.க அரசு
தொடர்ந்து, “தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பாக பரிசீலிக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும் விவசாயிகளின் குரலைத் தான் அனைத்து கட்சிகளும் எதிரொலிக்கும் நிலை உள்ளது. எனவே, மாநில அரசு இந்த கோரிக்கையை பரிசீலிக்க வேண்டும்
நமது மாநிலத்தில் கடுமையான நிதி நெருக்கடி உள்ளது. அதற்கேற்றாற்போல் இந்திய ஒன்றிய அரசும் வஞ்சகம் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில் எந்த ஒரு திட்டத்தையும் நிறுத்தாமல் தி.மு.க., அ.தி.மு.க ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்த த.வெ.க அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறது. இந்த முயற்சியை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பாராட்டுகிறது.
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புதிய திட்டங்களை வரும் காலங்களில் கொண்டு வருவார்கள். ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு மாதங்கள் தான் ஆகிறது. பொருளாதார நெருக்கடி உள்ளது. நெருக்கடி நிலையை சமாளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆட்சியாளர்களுக்கு உள்ளது.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் கடந்த கால திட்டங்கள் எதையும் நிறுத்தாமல், பெயர் மாற்றம் செய்வது வாடிக்கையான ஒன்றுதான். ஆனால் திட்டங்களை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது பாராட்டுக்குரியது” என த.வெ.க அரசுக்கு ஆதரவாக தொல். திருமாவளவன் கருத்து தெரிவித்தார்.