ஆடு, மாடு மேய்ப்பவர்களை நம்பி அரசியலில் இருப்பவன் நான்; என்னை விமர்சிக்கிறீர்களா? திருமாவளவன் காட்டம்
"தவெகவை ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற குழந்தை என விமர்சித்த திருமாவளவனிடம் ஏன் ஆதரவு கேட்டீர்கள் என விஜய்யிடம் யாராவது கேள்வி எழுப்பினீர்களா?"
Published : July 9, 2026 at 5:21 PM IST
சென்னை: ஐஏஎஸ் - ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை நம்பி அரசியலில் தான் இல்லை என்றும், ஆடு, மாடு மேய்ப்பவர்களை நம்பி அரசியல் செய்பவன் நான் எனவும் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.
மாற்றுக் கட்சிகளை சேர்ந்த சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்டோர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இணையும் நிகழ்வு, சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில் திருமாவளவன் பேசுகையில், "இந்த இயக்கத்தில் சிறுத்தைகளாக இணைய வந்த உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்ற கட்சிகளை போல கிடையாது. இது, புரட்சிகர மாற்றத்தை முன்னிறுத்திய அரசியல் இயக்கம்.
அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு, விடுதலை சிறுத்தைகள் அதிக அளவில் குறிவைக்கப்பட்டு விமர்சிக்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த 75 காலமாக ஒரே மாதிரியான அரசியல் நிகழ்வுகள்தான் நடந்து கொண்டிருந்தன. இரண்டு அணிகள் மட்டுமே இருக்கும். புதிய கட்சிகள் வந்தாலும், மூன்றாவது அணி உருவானாலும் மும்முனை போட்டி என்ற நிலை ஏற்படாது.
ஆனால், தற்போது விஜய் இந்த அனைத்தையும் மாற்றியுள்ளார். அவருக்கு அனைத்து சமுதாய மக்களும் வாக்கு செலுத்தி இருக்கிறார்கள்.
விஜய்யின் தவெகவை, ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற குழந்தை என நான் விமர்சித்ததை பற்றி பலர் தற்போது கேள்வியெழுப்புகிறார்கள். அவர்களிடம் நான் ஒன்றை கேட்கிறேன். இப்படி தவெகவை விமர்சித்த திருமாவளவனிடம் ஏன் ஆதரவு கேட்டீர்கள் என விஜய்யிடம் யாராவது கேட்டீர்களா?
தீய சக்தி என்று குறிப்பிட்ட திமுகவையும், மு.க.ஸ்டாலினையும் முதலமைச்சர் விஜய் சந்தித்தார். அவரை மு.க.ஸ்டாலினும் வரவேற்றார். இதை பற்றி ஏன் யாரும் கேள்வி எழுப்புவதில்லை?
இன்றைக்கும் திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்றால், அதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது.
நான் ஆடு, மாடு மேய்பவர்களை நம்பி தான் அரசியலில் இருக்கிறேன். எந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி, ஐபிஎஸ் அதிகாரியையும் நம்பி நான் இல்லை. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியையும், என்னையும் குறிவைப்பதில் உள்நோக்கம் இருக்கிறது.
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நம்மை விமர்சிக்கும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளை பற்றி சமூக வலைதளத்தில் நம் தோழர்கள் யாரும் பேச வேண்டாம். நம்மை யார் என்ன விமர்சனம் செய்தாலும் அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் கடந்து செல்வோம்" என திருமாவளவன் பேசினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை திருமாவளவன் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "பாலியல் வன்முறை, போதை கலாச்சாரம், சாதி மத வெறி அல்லாத தமிழ்நாடு என்கிற முழக்கத்தோடு அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் ஜூலை 5ஆம் தேதியிலிருந்து கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்துகிறது.
இதனை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்று ஆதரிக்கிறது. இந்த கையெழுத்து இயக்கத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தவறாமல் ஆதரித்து, கையெழுத்திட வேண்டும்" என திருமாவளவன் கூறினார்.