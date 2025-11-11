ETV Bharat / state

எஸ்ஐஆரில் பெயர் இல்லை என்றால் நிலைமை மோசமாகிவிடும்: திருமாவளவன் அதிர்ச்சி தகவல்!

மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் பெ.சண்முகம், திருமாவளவன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: எஸ்.ஐ.ஆர்-இல் பெயர் இல்லாதவர்கள் அகதி முகாம்களில் அடைக்கப்படும் நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை தங்க சாலை மணிக்கூண்டு அருகே சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா தலைமையில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இன்று நடைபெற்றது. அதில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு கண்டன உரையாற்றினர்.

முதலில் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், “பாஜக ஆட்சியில் இருக்கும் போது எப்போதுதெல்லாம் தேர்தல் வருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் தலை தூக்குகிறது. பலத்த பாதுகாப்பு இருக்கக்கூடிய டெல்லியிலேயே பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டியது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா” என்றார்.

தொடர்ந்து எஸ்.ஐ.ஆர் குறித்து பேசிய அவர், “எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ மத்திய பாஜக அரசும், தேர்தல் ஆணையமும் திரும்ப பெற வேண்டும். அதிமுகவின் கவுன்சிலராக இருக்கக் கூடியவர்களுக்கே இந்த படிவத்தை நிரப்ப தெரியவில்லை. மோடியும், அமித்ஷாவும் தேர்தலை ஆணையத்தை ஆட்டி வைத்து வருகின்றனர். ஆளுங்கட்சியின் கைத்தடியாக தேர்தல் ஆணையம் செயல்படக் கூடாது” என்றார்.

அவரை தொடர்ந்து பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், “எஸ்.ஐ.ஆர் பற்றி நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை தாண்டி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். வாக்காளர் திருத்தம் என்பது ஒவ்வொரு தேர்தலின் போது நடக்கக் கூடியது தான். ஆனால், இந்த முறை நூதன வகையில் பாஜக தனக்கு சாதகமாக மாற்றப் பார்க்கிறது. எஸ்.ஐ.ஆர் என்பது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி நடைபெற வேண்டும். ஆனால், இங்கு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தின் படி நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் 25 சதவீதம் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது.

எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்நிய நாட்டு மக்களை அடைத்து வைப்பதற்காக அமெரிக்கா அகதிகள் முகாம்களை ஏற்படுத்தியது போல, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் அகதி முகாம்களில் அடைக்கப்படும் நிலை ஏற்பட போகிறது. குறிப்பாக, சிறுபான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வாக்குரிமை இல்லாதவர்களாக மாற்றப்படுவார்கள். மதவெறியை தூக்கிப்பிடிக்கும் வேலையை பாஜக செய்கிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, “பேராபத்து நம்மை நோக்கி வருகிறது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடித்தளத்தை தகர்ப்பதற்கு பாஜக வேலை செய்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கக் கூடிய கோடான கோடி முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஓட்டுரிமை கிடையாது என்ற நஞ்சை விதைக்கப்பார்க்கிறார்கள். வாக்கு உரிமைகளை பறிப்பதற்கான தேர்தல் ஆணையத்தின் யுக்தி தான் எஸ்.ஐ.ஆர். 75 லட்சம் வாக்காளர்களை நீக்கி விட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி மத்திய அரசும் அதற்கு எடுபுடியாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் செயல்படுகிறது. அவர்களுக்கு பல்லாக்கு தூக்குகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி” என்றார்.

இதையும் படிங்க: கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்... இறுதிகெடு விதித்த நீதிமன்றம்!

தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து பேசிய அவர், “தன்னுடைய சினிமா டயலாக்குகளை மேடைகளிலே பேசுகிறார். அதில் ஒன்றுதான் ’மை டியர் அங்கிள்’. அவர் மக்களை சினிமா பார்ப்பவர்கள் என்றே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இது நிஜம், மக்களுக்கான தலைவர் அமைவது வரம். இங்கு அமைந்துள்ளது. அதனை அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. வரும் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி தற்போது பெற்ற வெற்றியை விட அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும்” என வைகோ பேசினார். விஜய்க்கு நாற்காலி மீது ஆசை, அவர் வேண்டுமானால் அமாவாசை இருட்டில் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு வெளியே புதிய நாற்காலி போட்டு உட்கார்ந்து கொள்ளலாம்” என்றார்.

