திருமங்கலம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், திமுக சார்பில் மணிமாறன், நாதக சார்பில் முனீஸ், தவெக சார்பில் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்

திருமங்கலம் பேருந்து நிலையம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 3:05 AM IST

மதுரை (திருமங்கலம்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை மாநகராட்சியில் 5 தொகுதிகள், திருமங்கலம் உட்பட 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளது. இந்நிலையில் திருமங்கலம் தொகுதி மக்களிடையே வெல்லப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் விவசாயம் மற்றும் சிறு வணிகம் மக்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. கடந்த 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் திரளாக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்

இந்தத் தொகுதியில் 1,26,708 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,34,521 பெண் வாக்காளர்களும், 9 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,61,238 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருமங்கலம் தொகுதியில் 87.03 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த தேர்தலில் 79.03 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், அதவிட இம்முறை வாக்குப்பதிவு பெருமளவு உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 3 தேர்தல்களாக இந்த திருமங்கலம் தொகுதி அதிமுக கைவசம் உள்ள நிலையில், இம்முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், திமுக சார்பில் மணிமாறன், நாதக சார்பில் முனீஸ், தவெக சார்பில் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. ஆனால் தற்போது இந்த பகுதியில் சசிகலா கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஜீவிதா நாச்சியார் அதிமுகவின் வெற்றிக்கு சவாலாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் மும்முனை போட்டி நிலவுவதால், யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது தற்போது வரை கணிக்க முடியாததாகவே உள்ளது

கடந்த 1952ஆம் ஆண்டு இந்த சட்டமன்ற தொகுதி உருவாக்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை நடைபெற்ற 16 தேர்தல்களில் 3 முறை திமுகவும், 6 முறை காங்கிரஸ் கட்சியும், 6 முறை அதிமுகவும், மதிமுக 2 முறையும் வென்றுள்ளது. இந்த தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கடந்த முறை தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுகவின் மணிமாறனை விட 14,067 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதன்பிறகு ஆர்.பி.உதயகுமார், அதிமுகவின் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி நற்பெயரைப் பெற்றுள்ள இம்முறையும் சட்டசபை செல்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2021 ஆர்.பி.உதயகுமார் அதிமுக
2016 ஆர்.பி.உதயகுமார் அதிமுக
2011முத்துராமலிங்கம் அதிமுக

