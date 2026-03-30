'தேர்தல் திருவிழா 2026' - திருமங்கலத்தில் முந்துவது அதிமுகவா? திமுகவா? - ஓர் அலசல்
திருமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரும், திமுக வேட்பாளாராக சேடபட்டி மு.மணிமாறனும் களமிறங்குகிறார்கள்.
Published : March 30, 2026 at 7:49 PM IST
-By இரா.சிவக்குமார்
"திமுக, அதிமுக இரண்டுமே கவர்ச்சி திட்டங்களுக்குதான் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றனவே தவிர, நீடித்த நிரந்தர மக்கள் நலத்திட்டங்களில் போதுமான அக்கறை காட்டவில்லை" என்பது அத்தொகுதியை சேர்ந்த சிலரின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.
2,500 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட பழமையான வரலாறும், கலாச்சார சிறப்பும் கொண்ட மதுரை, தமிழகத்தின் 'தூங்கா நகரம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை கிழக்கு, மதுரை வடக்கு, மேலூர், திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் உள்ளிட்ட 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், திருமங்கலம் மட்டும் மிகவும் கவனத்திற்குரிய தொகுதியாகும்.
திருமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதி
ஏனென்றால், கடந்த 2009-ல் நடந்த இடைத்தேர்தலின்போது, 'திருமங்கலம் ஃபார்முலா' என்ற பெயரில் அரங்கேறிய 'ஓட்டுக்குப் பணம் வழங்கும்' கூத்து நாடளவில் அறியப்பட்டது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது, திருமங்கலம் தொகுதியில் 2,20,495 வாக்குகள் பதிவாயின.
இதில் ஆர்.பி.உதயகுமார் 1,00,338 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவருக்கு அடுத்தபடியாக திமுகவை சார்ந்த மணிமாறன் 86,251 வாக்குகளை பெற்றார். அப்போது தனித்து நின்ற அமமுக வேட்பாளர் ஆதிநாராயணன் 13,780 வாக்குகளும், மநீம வேட்பாளர் ராஜ்குமார் 2,775 வாக்குகளும் பெற்றனர். அதன்படி, அதிமுகவை சேர்ந்த ஆர்.பி.உதயகுமார் அபார வெற்றி பெற்றார்.
மீண்டும் களமிறங்கும் ஆர்.பி.உதயகுமார்
இந்நிலையில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அந்த வகையில், அதிமுகவின் கோட்டை என்று கருதப்படும் திருமங்கலம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் களமிறங்குகிறார்.
திருமங்கலத்தை பொறுத்தவரை கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து, இத்தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருபவர் ஆர்.பி.உதயகுமார். இவர் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தவர். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் விசுவாசி. அந்த போக்கை தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியிடமும் தொடர்கிறார். அதனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆர்.பி.உதயகுமாரையே வேட்பாளராக களமிறக்கியுள்ளார்.
அதிமுகவா? திமுகவா?
இந்த முறை அமமுக, அதிமுக கூட்டணியிலும்; மக்கள் நீதி மய்யம் மற்றும் கணிசமான தெலுங்கரின் வாக்குகளை கொண்டுள்ள தேமுதிக தற்போது திமுக கூட்டணியிலும் அங்கம் வகிக்கின்றன.
இந்த தொகுதியில் திமுகவின் வேட்பாளாராக சேடபட்டி மு.மணிமாறன் களமிறங்குகிறார். ஆனால், தொகுதியில் மேற்கொண்டு வரும் களப்பணிகளில் முன்னாள் சபாநாயகர் சேடபட்டி முத்தையாவின் மகன் மணிமாறனைக் காட்டிலும் முன் நிற்பவர் உதயகுமார். தொகுதி பிரச்சனைகளில் உதயகுமார் காட்டிவரும் அக்கறையும், செயல்பாடும் வாக்காளர்களிடையே பரவலான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
குறிப்பாக, “குடிநீர், சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்து உதயகுமாரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றால், அதனை போராடியாவது நிறைவேற்றி தருகிறார் என்கிறார்” திருமங்கலத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் கார்த்திக்.
மேலும், “தொகுதியில் உள்ளவர்களின் வீட்டு விசேஷங்கள் மட்டுமன்றி துக்க வீடுகளிலும்கூட உதயகுமாரின் வருகை நிச்சயம் இருக்கும். இதற்காகவே தன்னுடைய சொந்த கிராமமான டி.குன்னத்தூர் அருகிலேயே அம்மா கோயிலை உருவாக்கி, அங்கிருந்தவாறே பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டறிகிறார்” என்றார் சித்தர்கூடம் திருமங்கலம் களப்பணி நண்பர்கள் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சோம்நாத்.
உதயகுமார் வெற்றியை தடுக்குமா தவெக
திருமங்கலம்-அவனியாபுரம் சாலையில் தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் அப்பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். தெலுங்கு மொழி பேசுவோரின் வாக்குகளைக் குறி வைத்தே அப்பாலத்திற்கு 'வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்' என திமுக அரசு பெயர் சூட்டியது. ஆனால், இந்த பாலத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டியது அதிமுக அரசு, அதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கட்டி முடித்தது திமுக அரசு. பூத் வாரியாக ஆட்களை நியமித்து திமுக வரிந்து கட்டிக் கொண்டு, 3ஆவது முறையாக உதயகுமாரின் வெற்றியைத் தட்டிப் பறிப்பதற்கான 'முஸ்தீபு'களை செய்து வருகிறது.
இந்தியாவிற்கே 'வழிகாட்டியாக' திகழ்ந்த திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை கடைபிடித்து வெற்றி பெறுவதற்கான 'தந்திரங்கள்' திமுக - அதிமுக இரண்டு தரப்பிலும் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. அதேசமயம், உதயகுமார் 3ஆவது முறையாக சாம்பியன் ஆவதை தடுக்கும் முக்கியக் காரணிகளுள் நடிகர் விஜய்யின் தவெக குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்க அதிக வாய்ப்புண்டு என்கின்றனர் தொகுதிவாசிகளுள் சிலர்.
அக்கறை காட்டாத கட்சிகள்
இதுகுறித்து தங்களாச்சேரி கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி அன்னவயல் காளிமுத்து கூறுகையில், “வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து திமுக, அதிமுக கட்சிகள் களப்பணி செய்து வருகின்றன. திமுக சார்பாக ஆங்காங்கே நலத்திட்ட பணிகள் நடைபெற்றாலும், உதயகுமார் அளவிற்கு அவர்களது செயல்பாடுகள் இல்லை. திருமங்கலத்தில் செய்ய வேண்டிய பணிகள் நிறைய உள்ளன. திமுக, அதிமுக இரண்டுமே கவர்ச்சி திட்டங்களுக்குதான் முன்னுரிமை கொடுக்கின்றனவே தவிர, நீடித்த நிரந்தர மக்கள் நலத்திட்டங்களில் போதுமான அக்கறை காட்டவில்லை” என்று குற்றம் சாட்டுகிறார்.
கூட்டணி பலமா? மக்கள் பணியா?
தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் முக்கியமான வழித்தடத்தில் அமைந்துள்ள திருமங்கலம், மதுரைக்கு அருகேயுள்ள ஒரு வருவாய் வட்டமாகும். அரசு ஹோமியோபதி கல்லூரி இங்குதான் அமைந்துள்ளது. திருமங்கலத்திற்கு மிக அருகே அமைந்துள்ள சுங்கச்சாவடி பிரச்சனை நீண்ட நாள் நீடிக்கும் நிலையில், அண்மையில் அதற்காக சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட ஆர்.பி.உதயகுமார் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஈடிவி பாரத் சார்பாக மேற்கொண்ட கள ஆய்வில் அதிமுக வேட்பாளர் உதயகுமார் மீது பெரிய அளவில் பொதுமக்கள் எவரும் குற்றம்சாட்டவில்லை. தற்போதைய களநிலவரத்தின் அடிப்படையில் ஆர்.பி.உதயகுமார்தான் முந்துகிறார். ஆனாலும், திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளரின் வெற்றியை தீர்மானிக்கப்போவது கூட்டணி பலமா? அல்லது மக்கள் பணியா? என்பது மே-4ஆம் தேதி தெரியவரும்.