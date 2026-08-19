’லண்டன் டூ கும்பகோணம்’ - 60 ஆண்டுகளுக்குப் பின் திரும்பிய திருமங்கை ஆழ்வார் சிலை
லண்டன் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து சென்னை கொண்டு வரப்பட்ட திருமங்கை ஆழ்வார் சிலையை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பார்வையிட்டார்.
Published : August 19, 2026 at 3:43 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலில் இருந்து சுமார் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருடப்பட்டதாக கூறப்படும் திருமங்கை ஆழ்வார் வெண்கலச் சிலை, லண்டன் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டு மீண்டும் கோயில் செயல் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
கும்பகோணம் அருகே உள்ள சுந்தரபெருமாள் கோயில் கிராமத்தில் உள்ள சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோயில், சுமார் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது. இந்த கோயிலில் இருந்து கடந்த 1957 முதல் 1967ஆம் ஆண்டிற்குட்பட்ட பத்து ஆண்டு காலத்தில் திருமங்கை ஆழ்வார் காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணன், விஷ்ணு சிலை, ஸ்ரீதேவி ஆகிய நான்கு பழமையான உலோகச் சிலைகள் காணாமல் போனதாக அப்போதைய கோயில் செயல் அலுவலரால் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு சிலை திருட்டு தடுப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதில், திருமங்கை ஆழ்வாரின் முழுவுருவ வெண்கலச் சிலை, லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக ஆஸ்மோலின் அருங்காட்சியகத்தில், இருப்பது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அலுவலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் தொடர் முயற்சியால், சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, திருமங்கை ஆழ்வார் சிலை மட்டும் லண்டனில் இருந்து மீட்டு தற்போது தாயகம் கொண்டு வரப்பட்டது.
திருமங்கை ஆழ்வார் சிலையை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய்
பின்னர் சென்னை கொண்டு வரப்பட்ட சிலையை, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பார்வையிட்டதைத் தொடர்ந்து, கும்பகோணம் சிலை கடத்தல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பிறகு இன்று சிலை கோயில் செயல் அலுவலரிடம் முறைப்படி ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, சுந்தரபெருமாள் கோயில் கிராமத்தில் உள்ள சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு மீண்டும் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது ஊர் எல்லையில் இருந்து மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில், திருமங்கை ஆழ்வார் சிலை வைக்கப்பட்டு, மலர் மாலைகள் அணிவித்து, மேளதாளங்கள் முழங்க ஊர்வலம் கொண்டு வந்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தங்களது கோயிலுக்கு மீண்டும் வந்த திருமங்கை ஆழ்வார் சிலையை ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தரிசனம் செய்தனர். இதற்கிடையே எஞ்சிய திருட்டுப்போன சிலைகளான காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணர் சிலை, அமெரிக்கா நாட்டில் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரில் உள்ள ஆசிய கலை அருங்காட்சியகத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், பழமையான விஷ்ணு சிலை டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள கிம்பெல் அருங்காட்சியகத்திலும், ஸ்ரீதேவி சிலை புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ஹில் ஏலக்காட்சியகத்திலும் இருப்பதும் சிலை திருட்டு தடுப்பு பிரிவு போலீசாரால் தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து அந்த மூன்று சிலைகளையும் மீட்கும் நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.