'தேர்தலில் ஓட்டு போட மாட்டோம்': திரண்டு வந்த மக்கள்; அதிர்ந்த மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகம்

எங்கள் நலனில் அரசுக்கே அக்கறை இல்லாத போது, நாங்கள் ஏன் தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும் என மக்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

தேர்தல் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருமால் கிராம மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 11:10 AM IST

மதுரை: கள்ளிக்குடி அருகே செயல்பட்டு வரும் கல்குவாரியின் உரிமத்தை ரத்து செய்யாததால் அதிருப்தி அடைந்த கிராம மக்கள், தங்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட ஆவணங்களை திருப்பி ஒப்படைக்க முன்வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடியை அடுத்த திருமால் கிராமத்தில் 2 குவாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் ஒன்று கல்குவாரி. மற்றொன்று கிராவல் குவாரி.

இந்த குவாரிகளில் தினந்தோறும் பாறைகள் வெடி வைத்து தகர்க்கப்படுவதால், கிராமத்தில் உள்ள வீடுகளில் கீறல் விழுவதாக கூறப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக தினம் தினம் தாங்கள் அச்சத்தில் வாழ்வதாகவும், இதனால் அந்த குவாரிகளை மூடக்கோரியும் திருமால் கிராம மக்கள் நீண்டகாலமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே, மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அந்த குவாரிகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது. ஆனால், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அடுத்து அந்த குவாரிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், இந்த குவாரிகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்யக் கோரி 300-க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் நேற்று மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு வந்தனர்.

தொடர்ந்து, தங்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளையும், ரேஷன் அட்டைகளையும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், திருமால் கிராம மக்களின் இந்த தேர்தல் புறக்கணிப்பு போராட்டம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதுகுறித்து திருமால் கிராம மக்கள் கூறுகையில், "இந்த ஊருக்கு அருகில் சக்திவேல் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கல்குவாரி மற்றும் கிராவல் குவாரி உரிமத்தை ரத்து செய்யக் கோரி நாங்கள் பல வருடங்களாக போராடி வருகிறோம்.

அரசு நடத்திய கருத்து கேட்புக் கூட்டத்தில் ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒருமித்த கருத்தாக குவாரிகளை மூடக் கோரினோம்.

மேலும், மாவட்ட ஆட்சியரை நேரில் சந்தித்து விதிமீறல்கள் குறித்து மனு அளித்தோம். பின்னர், கிராம சபைக் கூட்டத்தில் 245-க்கும் மேற்பட்டோர் கையெழுத்திட்டு குவாரிக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம். கிராம மக்களின் தொடர் போராட்டத்தால் குவாரி உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டது.

ஆனால், அதை எதிர்த்து குவாரி உரிமையாளர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, இதுதொடர்பாக விசாரித்து அறிக்கை அளிக்குமாறு வருவாய் கோட்டாட்சியர் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டது.

எனினும், எந்தவித புலனாய்வும் மேற்கொள்ளாமல் குவாரி உரிமையாளருக்கு ஆதரவாக ஒருதலைபட்சமாக அதிகாரிகள் செயல்பட்டு வருகின்றனர். பாமர மக்களாகிய எங்களுக்கு நீதி கிடைக்க வாய்ப்பில்லை.

எனவே, எங்களது உரிமைகளை பாதுகாக்க முடியாத இந்த அரசால் கொடுக்கப்பட்ட அடையாள அட்டைகள் இனி தேவையில்லை என முடிவு செய்து, அவற்றை சமர்ப்பிக்க வந்துள்ளோம். மேலும், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை புறக்கணிக்க உள்ளோம்" எனக் கூறினர்.

இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியர் திருமால் கிராம மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். தற்போது தேர்தல் நேரம் என்பதால் குவாரி விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. தேர்தல் முடிந்ததும் இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார். மாவட்ட ஆட்சியரின் வாக்குறுதியை ஏற்று, திருமால் கிராம மக்கள் சமாதானமாகி புறப்பட்டுச் சென்றனர்.

