'கிங் மேக்கர்' ஆக மாறிய திருமா - பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இல்லாத அரசியல் களம்
சட்டமன்ற தேர்தலில் 2 தொகுதிகளில் வென்ற ஒரு பட்டியலின அரசியல் தலைவர், தமிழ்நாட்டின் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளை தீர்மானிக்கும் மிகப்பெரிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 9:58 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசியலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கிங் மேக்கராக மாறியுள்ளார். பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத அரசியல் களம் பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என நான்கு முனை
போட்டி நிலவியது. கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் நடைபெற்றது. மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. இதில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக, அரசியலில் கால் பதித்து இரண்டே ஆண்டுகளை தொட்ட திராவிட கட்சி அல்லாத விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. தவெகவுக்கு 34.92 சதவீத வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன.
முதல்வர் தோல்வி
இந்தத் தேர்தலில் 50 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்த திராவிட கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் இந்த முறை இரண்டாமிடத்திற்கும், மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டார். மேலும் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த 14 அமைச்சர்கள் படுதோல்வியை சந்தித்தனர்.
பெரும்பான்மைக்கு தேவை 118
இந்த தேர்தலில் திமுக 59, அதிமுக 47, காங்கிரஸ் 5, பாமக 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 2, சிபிஐ 2, சிபிஎம் 2, அமமுக 1, தேமுதிக 1 தொகுதிகளை கைப்பற்றினர். தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருந்தாலும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 இடங்கள் தேவை என்பதால் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடியது.
ஆளுநரை சந்தித்த விஜய்
வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பிறகு, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த மே 6-ஆம் தேதி ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார். இருப்பினும், பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 118 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்ற பிறகே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க முடியும் என ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டது.
இதன் பின்னர் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் முதலாவதாக தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனது 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை வழங்கியது.
3 முறை ஆளுநரை சந்தித்த விஜய்
இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தனக்கு இருப்பதாகவும் தனக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் எனவும் இரண்டாவது முறையாக கடந்த மே 7-ஆம் தேதி ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய். ஆனால் அம்முறையும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாத சூழல் நிலவியது.
இதையடுத்து திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்துள்ள இடதுசாரி கட்சிகளான இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தலா 2 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை தவெகவிற்கு வழங்கினர். இதன் மூலம், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் ஆதரவு தனக்கு இருப்பதாகவும் தனக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என 3-வது முறையாக நேற்று ஆளுநரை சந்தித்து உரிமை கோரினார் விஜய். ஆனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகியவற்றின் ஆதரவு முழுமையாக கிடைக்காத சூழலில் ஆளுநர் உடனான சந்திப்பு மீண்டும் தோல்வியில் முடிவடைந்தது.
அரசியல் களத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக திருமா
இந்த சூழலில், தமிழக வெற்றி கழகத்தில் 107 உறுப்பினர்கள், காங்கிரஸ் 5, கம்யூனிஸ்டுகள் 4 என மொத்தம் 116 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே கிடைத்தது. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 தேவை என்பதால் மீதம் 2 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை தமிழக வெற்றிக் கழகம் எதிர்நோக்கி காத்துக் கொண்டிருந்தது. இந்த சூழலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன், தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக உருவெடுத்தார்.
நிபந்தனையற்ற ஆதரவு
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. கூட்டணி ஆட்சிக்கு தமிழக வெற்றி கழகம் தயார் என்ற நிலையில் தேவைப்படும் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை விடுதலை சிறுத்தைகள் வழங்கி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்குவதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கடிதம் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை திருமாவளவன் திடீரென சந்தித்து பேசியதால் விசிகவின் ஆதரவு கிடைக்குமா? கிடைக்காதா? என அரசியல் வட்டாரத்தில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. மேலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்மட்ட குழு ஆலோசனை நடத்தி அவர்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிப்பதில் தாமதம் நிலவியதாலும் கடைசி நேரத்தில் திருமாவளவன் தவெகவிற்கு ஆதரவு வழங்காமல் போய்விடுவாரோ? என்ற ஐயமும் எழுந்தது.
மேலும், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவை வழங்குவதில் திருமாவளவன் தாமதப்படுத்தியதன் காரணமாக அவர் துணை முதல்வர் பதவி அல்லது அமைச்சர் பதவியை கேட்பதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவி, அது பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.
இருப்பினும் முன்னதாக இடதுசாரி கட்சிகளான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்கியதுபோல், அதன் வழியிலேயே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்குகிறது என்று திருமாவளவன் அறிவித்தார். அவர் ஆதரவு வழங்கியதன் மூலம் தமிழக வெற்றி கழகம் 107, காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி 2, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி 2 என ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 விட 2 இடங்கள் கூடுதலாக 120 என்ற பெரும்பான்மையை தமிழக வெற்றி கழகம் பெற்று ஆட்சி அமைக்க உள்ளது.
மூளையாக இருந்து செயல்பட்டவர்
இதில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தங்கள் தேசியத் தலைவர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, தங்கள் ஆதரவை தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வழங்கியதில் மூளையாக இருந்து செயல்பட்டவர் திருமாவளவன்தான் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டில் எந்த வழியிலும் பாஜக மற்றும் சங்பரிவார்கள் தமிழகத்தில் நுழைந்து விடக்கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கும் திருமாவளவன், அரசியல் காய்களை மிகவும் தெளிவாக நகர்த்தி வருகிறார். இந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கும் திருமாவளவன், ஆளுநரிடம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காமல் போனால் தமிழகத்தில் ஆளுநர் ஆட்சி அமையக்கூடும், அதன் மூலம் பாஜக தமிழ்நாட்டில் உள்ளே நுழைந்து, டெல்லியின் அதிகாரம் தமிழ்நாட்டில் தலை தூக்கி தமிழர்களின் உரிமைகள் பறிக்கப்படும் என்பதை எண்ணி, அதனை தடுக்கும் வகையில் திருமாவளவன் இந்த முடிவவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அரசியல் நெருக்கடி உருவாகியுள்ள நேரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளும் இடதுசாரிகளும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் எதிர்கால அரசியலை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும், தமிழ்நாட்டில் அரசியல் நெருக்கடியை பயன்படுத்தி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் வந்து விடக்கூடாது, அதனை தடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும், விஜய் ஆட்சி அமைக்க விடுதலை சிறுத்தைகள் தடையாக இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும் இந்த ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளதாக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 6 நாட்களான நிலையில், தமிழ்நாட்டில் யார் ஆட்சியை அமைக்க போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நீடித்து வந்த நிலையில் திருமாவளவனின் இறுதி முடிவின் மூலம் அதற்கு ஒரு விடை கிடைத்துள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தலில் 2 தொகுதிகளில் வென்ற ஒரு தலித் அரசியல் தலைவர், தமிழ்நாட்டின் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளை தீர்மானிக்கும் மிகப்பெரிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளார். 1967ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் திராவிட கட்சி அல்லாத ஒரு தனிப்பெரும் கட்சி ஆட்சி அமைப்பதற்கு காரணகர்த்தாவாகவும் விளங்குகிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன்.