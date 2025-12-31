திருத்தணி சம்பவத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கு தலைகுனிவு - திருமாவளவன் கண்டனம்
புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திடவும் தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென முதல்வருக்கு வேண்டுகோள் விடுப்பதாக தொல். திருமாவளவன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
Published : December 31, 2025 at 1:09 PM IST
சென்னை: திருத்தணி சம்பவம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட தலைகுனிவு என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி ரயில் நிலையம் அருகே 4 சிறுவர்கள், ஒடிசாவை சேர்ந்த சுராஜ் என்ற இளைஞரின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து ரீல்ஸ் எடுத்துள்ளனர். அதனை தட்டிக் கேட்டதால் அவர்கள் நான்கு பேரும் சேர்ந்து அந்த இளைஞரை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டினர். மேலும், அந்த கொடூர நிகழ்வை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளத்திலும் ரீல்ஸ் ஆகவும் பதிவிட்டனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மேலும், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட சுராஜ், தனக்கு சிகிச்சை தேவையில்லை என்று எழுதிக் கொடுத்து விட்டு சென்று விட்டார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய திருத்தணியில் நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 3 சிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு கூர் நோக்கு இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மேலும் ஒரு சிறுவர் வாய் பேசமுடியாத மற்றும் காது கேளாத மாற்றுத் திறனாளி என்பதால், அவர் பெற்றோருடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், திருத்தணியில் ஒடிசா இளைஞர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் தமிழ்நாட்டிற்கு தலைகுனிவு என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "ஒடிசா மாநிலத்தைச் சார்ந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர் ஒருவரைக் காட்டுமிராண்டித்தனமாகத் தாக்கப்பட்டு, வெட்டிக் காயப்படுத்திய குரூரச் செயலை 'ரீல்ஸ்' என்னும் பெயரில் காட்சிப் பதிவாகச் சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்த அவலம் தமிழ்நாட்டுக்குத் தலைக்குனிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அநாகரிகத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மிக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம்.
இத்தகைய கேவலமான போக்குகளைத் தடுத்திடவும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திடவும் தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென முதல்வருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.