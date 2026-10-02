52 கிலோ எடையுள்ள ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான திருஞானசம்பந்தர் சிலை மீட்பு - கடத்தலில் ஈடுபட்ட 3 பேரை போலீசார் சுற்றி வளைத்தது எப்படி?
மீட்கப்பட்ட திருஞானசம்பந்தர் சிலையின் தோற்றம், அதன் வரலாற்று மற்றும் ஆதாரப்பூர்வ பின்னணி ஆகியவற்றை கண்டறியும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : October 2, 2026 at 12:34 PM IST
சென்னை/மதுரை: ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திருஞானசம்பந்தர் சிலையை மீட்ட சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் வண்டியூர் பகுதியில் சேட்டு சில்வர் கம்பெனி அருகே உள்ள எட்டையா தோப்பில் இருந்த திருஞானசம்பந்தர் உலோகச் சிலை திருடப்பட்டுள்ளதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து மதுரை - திருமங்களம் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பு அருகே உள்ள எட்டையாபுரம் தோப்பில் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி அந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக வந்த இன்னோவா காரை காவல்துறையினர் இடைமறித்துசோதனை செய்தனர். அப்போது காரில் பீடத்துடன் கூடிய நின்ற நிலையில் உள்ள திருஞானசம்பந்தரின் பழமையான உலோகச் சிலை இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து அந்த சிலையை காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர். சுமார் 3 அடி உயரம் கொண்ட அந்த சிலையின் எடை 52.180 கிலோ என தெரியவந்தது. இந்த சிலை தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் அந்த சிலை 15-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த விஜயநகர காலகட்டத்தைச் சேர்ந்தது என்பதும், அந்த காலகட்டத்தின் கலைப்பாணியில் உருவாக்கப்பட்ட பழமையான உலோகச் சிலை என்பதும் அடையாளம் காணப்பட்டது.
இந்த சிலையின் தற்போதைய மதிப்பு சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சிலையை கடத்தி வந்த மதுரையைச் சேர்ந்த ஜெயவேலன் (48), பாண்டியராஜன் (37), அக்பர் (52) ஆகிய மூன்று பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
இது தொடர்பாக மதுரை சரகம் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராமசாமி வெளியிட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில், சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல் நிலையத்தில், BNSS, 2023 சட்டத்தின் பிரிவு 35(1)(e), 106 (1) மற்றும் BNS, 2023 சட்டத்தின் பிரிவுகள் 302 (d), 317(2), 317(5) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரும், அவர்களிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட திருஞானசம்பந்தர் உலோகச் சிலை மற்றும் காருடன் மதுரையில் உள்ள கூடுதல் தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களை இரண்டு வாரங்களுக்கு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து 3 பேரும் விருதுநகர் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
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இந்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியாக மதுரை சரகம் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மீட்கப்பட்ட சிலையின் தோற்றம், அதன் வரலாற்று மற்றும் ஆதாரப்பூர்வ பின்னணி ஆகியவற்றை கண்டறியும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு குழுவினர் மேற்கொண்ட இந்த நடவடிக்கை மற்றும் துரிதமான செயல்பாட்டை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் கல்பனா நாயக், காவல்துறைத் தலைவர் அனில் குமார் கிரி மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் எம். சந்திரசேகரன் ஆகியோர் வெகுவாகப் பாராட்டினர்.