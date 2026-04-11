ETV Bharat / state

என்னை மிரட்டி பார்க்கலாம் என்று நினைக்காதீர்கள்! எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கனிமொழி பதிலடி

இது தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய தேர்தல். தமிழ் மொழியை பாதுகாக்க வேண்டிய தேர்தல் என்று கனிமொழி எம்பி பேசினார்.

திருச்சுழி தொகுதியில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவை ஆதரித்து பரப்புரை செய்த கனிமொழி எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 11, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருச்சுழி: என்னை மிரட்டிப் பார்க்கலாம் என நினைக்காதீர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே என திமுக எம்பி கனிமொழி காட்டமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

திருச்சுழி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரான அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவை ஆதரித்து திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி பிரச்சாரம் செய்தார்.

அப்போது அவர், "எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறார், நான் மறுபடியும் சிறைக்கு செல்ல வேண்டி வரும் என்று. என்னை மிரட்டிப் பார்க்கிறார். நான் அவருக்கு சொல்கிறேன், நான் கலைஞர் முத்துவேல் கருணாநிதியின் மகள். இந்த சலசலப்புக்கு எல்லாம் அஞ்ச மாட்டேன்.

பெண் என்பதால் எது வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்று நினைக்காதீர்கள். உங்களைப் போன்ற 100 பேரை வென்ற கலைஞரின் மகள் நான். தந்தை பெரியாரின் பாசறையில் என்னை இணைத்துக் கொண்டு அரசியலுக்கு வந்தவள் நான். நீங்கள் மிரட்ட மிரட்ட இன்னும் அதிகம் பேசுவேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எடப்பாடி பழனிசாமி சில நாட்களுக்கு முன்னால் நம்முடைய முதலமைச்சர் பற்றி மிக தரக் குறைவாக பேசினார். அது குறித்து திரும்ப பேச எனக்கு விருப்பமில்லை. இப்படி தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சியில் இருக்கக் கூடியவர்களை அரசியல்ரீதியாக எதிர்ப்பதற்கு தைரியம் இல்லாமல் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்க கூடியவருக்கு, இந்த தேர்தலிலே தமிழ்நாட்டு மக்கள் சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும்.

நம்முடைய முதலமைச்சர் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தேர்தல் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்குமான தேர்தல். தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய தேர்தல். தமிழ் மொழியை பாதுகாக்க வேண்டிய தேர்தல். இந்த தேர்தல் என்பது கீழடிக்கும், நாக்பூருக்கும் இடையிலான தேர்தல் என்பதை நாம் உணர்ந்து வாக்களிக்க வேண்டும்" என்றார்.

மேலும், 2ஜி விவகாரம் குறித்து பேசிய கனிமொழி எம்பி, "நான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு விஷயத்தை கூற விரும்புகிறேன். என் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டது. அந்த வழக்கை எதிர் கொண்டு என் மீது குற்றம் இல்லை என்று சொல்லி விடுதலை செய்யப்பட்டு இருக்கிறேன். நான் நினைத்திருந்தால் என்னை தவறாக சித்தரித்து சிறையில் வைத்ததற்காக அவர்கள் மீது வழக்கு போட்டு இருக்கலாம். ஆனால் நான் விடுதலை செய்யப்பட்டவள். என் மீதான வழக்கு நிலுவையில் இல்லை. மேல்முறையீட்டில் தான் உள்ளது. ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறைக்கு சென்றவர் யார்? என்பது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரிந்தால் போதும். அவர் மீதும் நிறைய வழக்குகள் உள்ளன. அதை அவர் நினைவு வைத்திருந்தால் போதும்" என்றார்.

TAGGED:

KANIMOZHI
DMK
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.