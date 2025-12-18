திருச்செந்தூர் கடலில் குளிப்பதற்கு கோயில் நிர்வாகம் கட்டுப்பாடு!
திருச்செந்தூர் கடலில் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் உடல்நலக்குறைவு, வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள் நீண்ட நேரம் கடலில் நீராடக்கூடாது என கோயில் நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : December 18, 2025 at 1:15 PM IST
திருச்செந்தூர்: திருச்செந்தூரில் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் கடலில் நீராடும் பக்தர்களுக்கு கோயில் நிர்வாகம் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
தமிழ் கடவுளான முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குவது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இங்கு கந்த சஷ்டி விழா, ஆவணித் திருவிழா, மாசித்திருவிழா உட்பட பல்வேறு திருவிழாக்கள் வெகு விமரிசையாக நடைபெறும். பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக விளங்கி வரும் இங்கு, தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை புரிந்து, சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அவ்வப்போது சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களும் வருகை புரிந்து சாமி தரிசனம் செய்வர்.
இவ்வாறு வருகை தரும் பக்தர்கள், அங்குள்ள கடற்கரையில் புனித நீராடி முருகனை தரிசிப்பது வழக்கம். இந்த நிலையில், திருச்செந்தூர் கடற்கரையில் கடந்த சில மாதங்களாக கடல் நீர் உள்வாங்குவதும், பின்னர் இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்புவதுமான நிகழ்வுகள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, கோயில் கடற்கரை பகுதியில் உள்ள செல்வ தீர்த்தம் பகுதியில் இருந்து அய்யா கோயில் வரை சுமார் 500 மீட்டர் நீளத்திற்கு கடல் 100 அடி வரை உள்வாங்கி காணப்படுவதால், பச்சை நிற பாசி படிந்த பாறைகள் அதிக அளவில் வெளியில் தென்படுகிறது.
இதுபோன்று அடிக்கடி உள்வாங்குவதால் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை கோயில் முன்பு உள்ள படிக்கட்டு பகுதியிலிருந்து 200 அடி நீளத்திற்கு கம்புகளை கொண்டு தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ள பகுதியில் பக்தர்கள் இறங்கக்கூடாது எனவும், கடற்கரை பகுதிகளில் இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 4 மணி வரை யாரும் தங்கக்கூடாது என்றும் கோயில் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், கடல் அரிப்பால் சுமார் 5 அடி ஆழத்திற்கு பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் கடலில் குளிக்கும் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முதியவர்கள், குழந்தைகள் தனியாக நீராடக்கூடாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்களுக்கு எச்சரிக்கை
- கடல் சீற்றம் காரணமாக கடல் அரிப்பு அதிகமாக உள்ளது. பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக நீராட வேண்டும்.
- தடுப்பு வேலியை தாண்டி செல்லக்கூடாது. கூர்மையான பாறைகள் உள்ளதால் பாதுகாப்பான பகுதிகளில் மட்டும் நீராட வேண்டும்.
- தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடாது.
- ஆழமான பகுதிகளில் பாதுகாப்பு வளையங்களை தாண்டி குளிக்கக்கூடாது.
- உடல் குறைவு, வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள் நீண்ட நேரம் நீராடக்கூடாது.
- பக்தர்கள் தங்களது உடைமைகளை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.