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‘விஜய் மாமா’ உடனே நடவடிக்கை எடுங்க - முதலமைச்சருக்கு பள்ளி மாணவன் எழுதிய நெகிழ்ச்சி கடிதம்

பள்ளி மாணவன் உரிமையோடு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை ‘மாமா’ என்று குறிப்பிட்டு எழுதிய கடிதம் வைரலாகி பொதுமக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதலமைச்சருக்கு மாணவன் எழுதிய கடிதம்
முதலமைச்சருக்கு மாணவன் எழுதிய கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 2:57 PM IST

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தூத்துக்குடி: பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு தனி அரசு பேருந்து இயக்க முதலமைச்சர் விஜய் மாமா நடவடிக்கை எடுக்கும்படி திருச்செந்தூர் செந்தில் ஆண்டவர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவன் கடிதம் எழுதி உள்ள சம்பவம் நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரில் செந்தில் ஆண்டவர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ளன. பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் இந்த பள்ளியில் திருச்செந்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.

முதலமைச்சருக்கு மாணவன் எழுதிய கடிதம்
முதலமைச்சருக்கு மாணவன் எழுதிய கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே பகுதியில், திருச்செந்தூர் செந்தில் முருகன் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியும் செயல்பட்டு வருகிறது. பழமையான இந்த பள்ளியில் சுற்று வட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவிகளும் படிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், செந்தில் ஆண்டவர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவன் அசோக் என்பவர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், “நான் திருச்செந்தூர் செந்தில் ஆண்டவர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயின்று வருகிறேன். எனது ஊரில் இருந்து நான் படிக்கும் பள்ளி 7 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது. என்னை போல் இருபது கிலோ மீட்டர் தூரத்திலிருந்து இந்த அரசு பள்ளிக்கு உடன்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் படிக்க வருகிறார்கள்.

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காலை 8 மணிக்கு பேருந்தில் ஏறக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் 9 மணிக்கு தான் பள்ளிக்கு வருகிறார்கள். அதேபோல் மாலையில் 4 மணிக்கு பள்ளி முடிந்து செல்லும் மாணவ மாணவிகள், 5 மணிக்குத் தான் வீடு திரும்புகிறார்கள்.

செந்தில் ஆண்டவர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
செந்தில் ஆண்டவர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இப்பேருந்தில் பயணிக்கும் போது கடுமையான கூட்ட நெரிசல் உள்ளது. இதனால் நிறைய மாணவ மாணவிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே விஜய் மாமா பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு தனி பேருந்து இயக்க நடவடிக்கை எடுங்கள்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி மாணவன் உரிமையோடு தமிழக முதலமைச்சரை ‘மாமா’ என்று குறிப்பிட்டு எழுதிய கடிதம் வைரலாகி பொதுமக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

முன்னதாக, இனிவரும் நாட்களில் பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் பயண சிரமத்தை போக்கும் வகையில் அவர்களுக்கென்று பிரத்யேக பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது மாணவனின் கோரிக்கை பலரின் கவனத்தையும் பெற்றுள்ளது.

TAGGED:

THIRUCHENDUR SCHOOL STUDENT
CM VIJAY
BUS SERVICE FOR STUDENTS
விஜய்க்கு மாணவன் கடிதம்
STUDENT LETTER TO CM VIJAY

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