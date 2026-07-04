திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு நள்ளிரவில் ஜாமீன்; வெளியே வந்து கூறியது என்ன?
எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைய காவல்துறையினர் வற்புறுத்துவதாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
Published : July 4, 2026 at 7:41 AM IST
தூத்துக்குடி: திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கி திருச்செந்தூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், திமுக எம்.எல்.ஏவும், முன்னாள் அமைச்சருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை காவல்துறையினர் நேற்று காலை அதிரடியாக கைது செய்தனர். முன்ஜாமீன் கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட சில மணிநேரங்களிலேயே, தூத்துக்குடி ஆத்தூர் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்த அவரை, காவலர்கள் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு, தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை நடத்திய பின்னர், திருச்செந்தூர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சிதம்பரம் முன்பு ஆஜர்படுத்தினர்.
நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் மற்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பு வழக்கறிஞர் இருவருக்கும் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அவரது உடல்நிலை காரணமாக விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றவில்லை என்றும், காவல்துறையினர் அனுப்பிய சம்மனுக்கு வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி ஆஜராகவதாக ஏற்கனவே தெரிவித்த நிலையில், அவசர அவசரமாக கைது செய்யப்பட வேண்டிய கட்டாயம் என்ன? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு விளக்கமளித்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், முதல் முறை கொடுக்கப்பட்ட சம்மனை அவர் வாங்கவில்லை. இரண்டாம் முறை கொடுக்கப்பட்ட சம்மனுக்கு வழக்கறிஞர் மூலம் ஜூலை 10ஆம் தேதி ஆஜராவதாக தெரிவித்திருந்தார். சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினையை கருத்தில் கொண்டுதான் முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொதுவெளியில் செல்வதால் என்ன சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்பட போகிறது? என வாதித்திட்ட அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பு வழக்கறிஞர், உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டி, ஜாமீன் கோரினார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி சிதம்பரம், அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து வெளியே வந்த அவர், “தர்மம் வென்றது. எந்த வகையிலும் எங்களை வீழ்த்திவிடலாம் என கனவு கண்டால் அது முடியாது. ஏறக்குறைய 6 மாத காலத்தில் இந்த ஆட்சி வீழ்ந்துவிடும்” என்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். அவருக்கு திமுக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
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கடந்த ஜூன் 20, 2026 அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூரில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக அவர் மீது ஆத்தூர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், அவர் மீது அமைதியைக் குலைத்தல், மோதலைத் தூண்டுதல் (BNS பிரிவுகள் 352, 353(2)) உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று காலை நடைபெற்ற நிலையில், அவரின் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டு, நள்ளிரவில் ஜாமீனில் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதற்கிடையே தன்னை எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைய காவல்துறையினர் வற்புறுத்துவதாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
அவரின் மீதான இந்த நடவடிக்கைக்கு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், கனிமொழி எம்.பி உள்ளிட்ட திமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.