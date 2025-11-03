ETV Bharat / state

ஒரே இரவில் 35 தமிழக மீனவர்களை கைது செய்த இவங்கை கடற்படை; 4 படகுகளும் பறிமுதல்!

கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் நாகை, காரைக்கால் பகுதியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என யாழ்ப்பாணம் மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 9:44 AM IST

1 Min Read
ராமநாதபுரம்: எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக தற்போது மேலும் 35 மீனவர்களையும், ஒரு நாட்டுப் படகையும், 3 விசைப்படகுகளையும் இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தாக கூறி தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. மீனவர்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. எனினும், கடந்த ஒன்றரை மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 40-க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மீன்பிடி துறைமுகங்களில் இருந்து நேற்று மீன்பிடிக்க சென்ற ஒரு நாட்டுப் படகையும் அதில் இருந்து 4 மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தாக கூறி கைது செய்துள்ளனர். இதன் தொடர்ந்ச்சியாக 3 விசைப்படகுகளில் 31 மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றபோது அவர்களும் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்ப்ட்டுள்ளனர்.

நேற்று ஒரே நாள் இரவில் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட 35 தமிழக மீனவர்கள் காங்கேசன்துறை கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். அந்த விசாரணைக்கு பின்னர் அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் மீன்வளத் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்படுவார்கள். அதன்பின் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள் என இலங்கை கடற்படை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் நாகை, காரைக்கால் பகுதியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என யாழ்ப்பாணம் மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழக மீனவர்கள் தொடர்ந்து கைது செய்யப்படுவதுடன், அவர்களின் விலை உயர்ந்த படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்படுவதால் அவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

முன்னதாக, கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் வாடும் மீனவர்களையும், தற்போது இலங்கை கடற்படையிடம் அகப்பட்டிருக்கும் மீனவர்களையும் இந்திய அரசு உடனடியாக தலையிட்டு மீட்க வேண்டும் எனவும், கைது நடவடிக்கைகளை தடுக்க நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

முன்னதாக, இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 76 மீனவர்கள் விரைவாகத் தாயகம் திரும்பவும், அவர்களின் 242 மீன்பிடி படகுகளையும் இலங்கை அரசிடமிருந்து மீட்கவும் உரிய அழுத்தம் கொடுக்க வலியுறுத்தி வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருந்தார். இந்நிலையில் தற்போது மேலும் 35 மீனவர்கள், அவர்களின் ஒரு நாட்டுப் படகு மற்றும் 3 விசைப்படகுகளை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் மீனவ சமூகத்தினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

MK STALIN LETTER TO JAISHANKAR
SRI LANKAN NAVY
தமிழக மீனவர்கள் கைது
இலங்கை கடற்படை
TN FISHERMEN ARREST

