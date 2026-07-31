நீட் எதிர்ப்பு பரப்புரையை தடுப்பதா? தவெக அரசுக்கு தமிமுன் அன்சாரி கண்டனம்
நீட் தேர்வு என்பதே அடிநிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு எதிராக உள்ளது என தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்தார்.
Published : July 31, 2026 at 10:54 PM IST
திண்டுக்கல்: நீட் எதிர்ப்பு பரப்புரையை தடுப்பதன் மூலம் தவெக அரசு என்ன செய்தியை தமிழகத்திற்கு சொல்ல வருகிறது என மஜக தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியில் சார்பில் பேகம்பூரில் உள்ள தனியார் திருமண மஹாலில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் (MJK) தலைவரும், சிதம்பரம் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தமிமுன் அன்சாரி கலந்து கொண்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திராவிடர் கழகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்த பரப்புரைக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்ததை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். திராவிடர் கழகத்தினர் ஒன்றும் தீவிரவாதிகள் அல்ல. ஜனநாயக வழியில் தங்கள் எதிர்ப்புக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். நீட் எதிர்ப்பு பரப்புரையை தடுப்பதன் மூலம் தவெக அரசு என்ன செய்தியை தமிழகத்திற்கு சொல்ல வருகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆளுங்கட்சியினர் ஒரு புறம் நீட்டை எதிர்க்கிறோம் என்கிறார்கள். மறுபுறம் போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கிறார்கள் என்றால் யாரை திருப்திப்படுத்த இதை செய்கிறார்கள்.
நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் அதிமுக, திமுக ஆட்சிக் காலங்களில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பாஜக தவிர மற்ற கட்சிகள் ஒருமித்த கருத்தாக நீட் விலக்கில் உள்ளது. தமிழக, கேரள மக்கள் அரசியல் ரீதியாக தெளிவு பெற்றவர்கள். நீட் தேர்வு என்பதே அடிநிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு எதிராக உள்ளது என்பதை தற்போது தான் வடமாநிலங்களில் பேசத் துவங்கியுள்ளனர். நீட் தேர்வு குறித்து இவ்வளவு பேர் டெல்லியில் திரண்டதே பாராட்டத்தக்க விஷயமாகும். தற்போது தவெக அரசு நிர்வாகத்தில் மெத்தனமாக இருக்கிறது. தவெக அரசு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற ஆறு மாத காலம் அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளட்டும். ஆனால் மந்த நிலையில் இருந்து விடு படவேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழக முதல்வர் கர்நாடக வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என கர்நாடக முதல்வரே கூறிவிட்டார். இது முதல்வர் முகத்தில் கரியை பூசுவது போல் உள்ளது. இது தமிழகத்திற்கு ஏற்பட்ட இழுக்கு. மேகதாது அணை பிரச்சனை குறித்து அனைத்து விவசாய சங்கங்கள் மற்றும் கட்சிகளை அழைத்து தமிழக அரசு கருத்து கேட்க வேண்டும். கர்நாடக விஷயத்தில் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டும் தண்ணீர் தர மறுக்கிறார்கள் என்றால், இந்த நேரத்திலாவது தமிழக முதல்வர் வாய் திறக்க வேண்டும்" என்றார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மேகதாது அணை குறித்து எந்த விவரமும் தெரியாது என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, "திமுக,அதிமுகவிற்கு தான் காவிரி நீர் பிரச்சனை பற்றி முழு விபரம் தெரியும். இன்று நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்று கூறுவது, உங்களுக்குதான் எதுவும் தெரியவில்லை என்று அர்த்தமாகும்" என்றார்.
அமைச்சர் ஆனந்த் மற்றும் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்திக்காதது குறித்த கேள்விக்கு, "ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் மக்களோடு தொடர்பில் இருக்க வேண்டும். பத்திரிகையாளர்களோடு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தால் தான் நாட்டு நடப்பு தெரியவரும். முதல்வர் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்க வேண்டும். பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தால் தான் அவர் மீதான சரியான புரிதல் இருக்கும்" என்றார்.