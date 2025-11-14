'முடிந்தால் பிடித்துப் பார்' - சென்னை போலீசுக்கு சவால்விட்ட திருடனுக்கு வலைவீச்சு!
தாம்பரம் அடுத்துள்ள சேலையூர் அருகே தபால் நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ரொக்கம், லேப்டாப், செல்ஃபோன் ஆகியவற்றை கொள்ளையர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
Published : November 14, 2025 at 9:53 PM IST
சென்னை: சேலையூரில் தொடர் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்கள் ’எங்களை முடிந்தால் பிடித்துப் பார்’ என போலீசாருக்கு சவால் விடுத்துள்ளனர்.
தாம்பரம் அடுத்த மாடம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ரமணா நகர் ஒன்றாவது மெயின் ரோட்டில் மாடம்பாக்கம் தபால் நிலையம் உள்ளது. இங்கு கடந்த 6ஆம் தேதி மாலை 6:30 மணிக்கு ஊழியர்கள் தபால் நிலையத்தை பூட்டிவிட்டு, வழக்கம்போல் மறூநாள் (7ஆம் தேதி) காலை ஊழியர்கள் திறக்கச் சென்றபோது, தபால் நிலையத்தின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
சேலையூர் தொடர் திருட்டு
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போஸ்ட் மாஸ்டர் பிரியதர்ஷினி சேலையூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அப்புகாரின் பேரில் சேலையூர் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பார்த்தபோது, கொள்ளையர்கள் தபால் நிலைய பூட்டுகளை உடைத்து, உள்ளே சென்று அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 8 செல்ஃபோன்களை திருடியதும், கேஷ் லாக்கரை திறக்கச் முயற்சி செய்து முடியாததால் செல்ஃபோன்களுடன் தப்பிச் சென்றது தெரியவந்துள்ளது.
மேலும் தபால் நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளில் இரண்டு கொள்ளையர்கள் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. கொள்ளையர்கள் கைரேகைகளை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
இதேபோல் அன்றிரவே சேலையூர் பகுதியில் உள்ள பெரியார் நகரில் அடகு கடையை உடைத்து கொள்ளை முயற்சி நடைபெற்றதும், அங்கு கொள்ளையடிக்க முடியாததால் அடகு கடைக்கு எதிரில் வசித்து வந்த லோகேஷ் என்ற ஐடி ஊழியர் வீட்டில் நுழைந்து 28 ஆயிரம் ரூபாய் பணம், இரண்டு செல்ஃபோன்கள், மற்றும் லேப்டாப் ஒன்றை திருடிச் சென்றதும் தெரியவந்துள்ளது.
அதேபோல் சேலையூரில் மற்றொரு பகுதியில் நாகராஜ் என்பவரின் கடை பூட்டை உடைத்து 5 ஆயிரம் ரூபாய் பணம், அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்று, தாழம்பூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பொன்மார் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பெட்ரோல் பங்கில் ஊழியரை தாக்கி அவரிடம் இருந்து 14,000 ரூபாய் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பி சென்றதும் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த தொடர் திருட்டு சம்பவங்கள் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த சேலையூர் போலீசார், சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் ஐடி ஊழியரான லோகேஷின் திருடு போன செல்ஃபோன் எண்ணுக்கு வேறு ஒரு செல்ஃபோன் எண்ணில் இருந்து அவரே அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அப்போது அந்த செல்ஃபோனை எடுத்து பேசிய கொள்ளையனிடம் எனது லேப்டாப்பை மட்டுமாவது கொடுத்துவிடுங்கள் என லோகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு அந்த கொள்ளையன் "நீ போலீசாரை பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு என்னிடம் பேசுகிறாயா?", எனக் கூறி போலீசாரையும், லோகேஷையும் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார். மேலும் ’எங்களை முடிந்தால் பிடித்துப் பார்’ என போலீசாருக்கு கொள்ளையர்கள் சவால்விட்டு தொலைபேசியை துண்டித்துள்ளார். தற்போது போலீசார் கொள்ளையர்கள் எங்கிருந்து பேசினார்கள் என செல்ஃபோன் எண்ணை கண்காணித்து அவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.