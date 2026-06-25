சட்டமன்றத்தில் அல்ல; மக்கள் மனதில் அப்பா இருக்கிறார்: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஸ்டாலின் பதிலடி
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இனி கூட்டணியே இல்லை என அறிவிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டுமெனில் வேறு வழியில்லை என்று ஆ.ராசா தெரிவித்தார்.
Published : June 25, 2026 at 7:02 PM IST
திருவாரூர்: சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் கூறிய குட்டிக்கதைக்கு முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
திருவாரூரில் முன்னாள் அமைச்சர் மதிவாணனின் இல்லத் திருமண விழா நடைபெற்றது. இதில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு மணக்களை வாழ்த்திய பிறகு உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "நாட்டில் மின்வெட்டு பிரச்சனை உள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குறித்த நேரத்தில் மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது, டெல்டா விவசாயிகளுக்கு குறித்த நேரத்தில் தண்ணீர் திறக்க முடியவில்லை. இந்த பிரச்சனைகளை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சட்டமன்றத்தில் எடுத்துச் சொல்லி பேசினார். ஆனால் தற்போது முதலமைச்சராக இருப்பவர், எங்கே உங்க அப்பாவை காணோம் என்றார்.
அப்பாவை நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் தேடாதீர்கள். அப்பா, மக்கள் மனதில் பதிந்திருக்கிறார். நீங்கள் தேடும் இடத்தில் நான் இருக்க மாட்டேன். மக்கள் தேடும் இடத்தில் முதல் ஆளாக நான் இருப்பேன்.
சட்டமன்றத்தில் நான் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் மன்றத்தில் நான் இருக்கிறேன். நான் அரசியலுக்கு வந்து 60 ஆண்டுகளாகின்றன. 60 ஆண்டுகளாக மக்களோடு மக்களாக பணியாற்றி வருகிறேன்.
நான் முதல்வராக இருந்தபோது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் சென்றிருக்கிறேன். நான் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தியதை போல், நான் பயணம் செய்தது போல், நான் கோட்டைக்கு சென்றதுபோல் வேறு யாரும் சென்றிருக்க மாட்டார்கள்.
சட்டமன்றத்தில் இல்லை மக்கள் மனதில் இருக்கிறேன் - மு.க.ஸ்டாலின்#MKStalin #Vijay #CMVijay #DMK #TVK #ETVBharatTamilnadu pic.twitter.com/fi1GstQ0f4— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) June 25, 2026
சட்டமன்றத்தில் உள்ள கோப்புகளை எடுத்துப் பாருங்கள். அதில், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம், புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் ஆகிய திட்டங்களில் எனது கையெழுத்து இருக்கும். என்னை தேடிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை. நான் மக்களோடு தான் இருக்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் வைத்தது ஒன்றே போதும்; இந்த தமிழ்நாடு உள்ளவரை நான் இருப்பேன் என்று அண்ணா சொன்னார். அதுபோலவே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இருக்கும் வரை நான்தான் முதலமைச்சர்.
மறைந்த தலைவர் கருணாநிதி எப்போதும் கூட்டணி அமைத்தாலும் அந்த கூட்டணியை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பார். அவர்களாக வெளியேறினால்தான் உண்டு; கருணாநிதி வெளியேற்ற மாட்டார். கலைஞர் வழியில் நிற்கும் நானும் கூட்டணியை பாதுகாப்பேன். ஆனால், கூட்டணியே வேண்டாம் என்று மக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனையும் பரிசீலிப்போம்" என்றார்.
கூட்டணியே வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள்- மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஆ.ராசா கோரிக்கை
முன்னதாக, திருமண விழாவில் திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா பேசுகையில், "தயவுசெய்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், இனி கூட்டணியே இல்லை என அறிவிக்க வேண்டும்; தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டுமெனில் வேறு வழியில்லை" என்று ஆவேசமாக பேசினார்.
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ஆ.ராசா மேலும் பேசுகையில், "இங்கு வந்திருக்கும் முத்தரசன் மன்னிக்க வேண்டும். இன்னொரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் (பெ.சண்முகம்) திமுக கூட்டணியே இல்லை என்கிறார். அதைச் சொல்ல அவருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது. எங்கள் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இல்லை என்று வேண்டுமானால் சொல்லுங்கள். ஆனால் திமுக கூட்டணியே இல்லை என்று சொல்வது அதிகப்பிரசங்கித்தனம். திமுக கூட்டணியில் 60 இயக்கங்கள் உள்ளன.
எனவே, தயவு செய்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இனி கூட்டணியே இல்லை என அறிவிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டுமெனில் வேறு வழியில்லை; பெரியார், அண்ணா, கலைஞரின் மொத்த உருவமாக உங்களை பார்க்கிறோம்" என்றார்.