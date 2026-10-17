தமிழகத்தை போதைப்பொருள் மையமாக தவெக அரசு மாற்றியுள்ளது - ஆ.ராசா குற்றச்சாட்டு
"எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைக்கு எதிராக சிஜேபி நடத்தி வரும் போராட்டத்துக்கு திமுக ஆதரவு அளித்துள்ளது. இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரைச் சந்தித்து மனு அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்று கனிமொழி தெரிவித்தார்.
Published : October 17, 2026 at 6:45 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தை போதைப்பொருள் மையமாக தவெக அரசு மாற்றியிருப்பதாக திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டம், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்குப் பின், திமுக பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆர்.) நடவடிக்கைக்கு எதிராக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி), மாணவர் அமைப்புகள் நடத்தும் போராட்டங்களுக்கு திமுக ஆதரவு அளிக்கிறது. எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைக்கு எதிராக திமுக ஆரம்பம் முதலே போராடி வருகிறது.
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சிஜேபி அரசியல் கட்சி அல்ல. அந்த அமைப்பு அரசியல் கட்சியாகத் தொடங்கப்பட்டால், சில மாநிலங்களைக் கைப்பற்றும் என மூத்த அரசியல் தலைவர் ப.சிதம்பரம் கூறியிருக்கிறார்.
தவெக உள்ளிட்ட கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, திமுக ஆதரவு தெரிவிப்பதாகக் திட்டமிட்டு அவதூறு பரப்பப்படுகிறது. தமிழகத்தில் மாணவர் அமைப்புகள் நடத்தும் போராட்டங்களிலும் திமுக பங்கேற்றுள்ளது. எஸ்.ஐ.ஆர். விவகாரத்தில் சிஜேபி நடத்தும் போராட்டத்துக்கும் திமுக ஆதரவு அளித்து வருகிறது.
எஸ்.ஐ.ஆர். விவகாரத்தில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்த விமர்சனங்கள் குறித்து, கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள விசிக தலைவர் திருமாவளவனிடம் நேரடியாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
நாகையில் தவெக தொகுதி பொறுப்பாளர் மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த திமுக அரசு தவறிவிட்டதாகத் தவெக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனங்களை முன்வைத்தனர். தற்போது தவெக நிர்வாகி ஒருவர், மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நாகை மாவட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர், தவெக உறுப்பினர் மட்டுமல்ல; தொகுதி பொறுப்பாளராகவும் இருப்பவர்.
திமுக நிர்வாகிகளுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள், ஏதேனும் ஒரு வழக்கில் சிக்கினால்கூட, அதை வைத்து திமுகவுக்கு எதிராகப் பெரிய அளவில் பிரசாரம் செய்தவார்கள். தற்போது தவெக நிர்வாகி ஒருவர் கைதாகி இருக்கிறார்.
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தடுக்க 65 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த குழுக்கள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், இவ்வளவு பெரிய அளவிலான போதைப்பொருள் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருந்தது? இன்னும் எத்தனை இடங்களில் போதைப்பொருள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனத் தெரியவில்லை.
போதைப்பொருள் இலங்கைக்குக் கடத்தப்பட முயன்றபோது பிடிபட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் செயல்படும் போதைப்பொருள் தடுப்புப் படையினரால் அதனைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. 135 கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது கவலைக்குரிய விஷயம். தமிழகத்தை போதைப்பொருள் மையமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள். இதுகுறித்து தவெக அரசு போதிய அக்கறை காட்டுவதாகத் தெரியவில்லை.
போதைப்பொருள் விவகாரத்தை வெறும் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்கக் கூடாது. சர்வதேச ஆயுதக் கடத்தல், தீவிரவாதக் குழுக்களின் மூளைச்சலவை மற்றும் எல்லை தாண்டிய தீவிரவாதச் செயல்பாடுகளிலும் இத்தகைய போதைப்பொருட்களுக்கு பங்கு இருக்கக் கூடும். இது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் நிதி அமைப்புக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடியது" என்றார்.
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முன்னதாக, திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கூறுகையில், "எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைக்கு எதிராக சிஜேபி நடத்தி வரும் போராட்டத்துக்கு திமுக ஆதரவு அளித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாகக் குடியரசுத் தலைவரைச் சந்தித்து மனு அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.